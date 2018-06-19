Курс валют на 19 июня: евро вырос, доллар – на месте
На вторник, 19 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная европейская валюта подорожала на несколько копеек.
Согласно официальным данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем евро прибавил 5 копеек.
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Во вторник, 19 июня, его официальный курс составит 30 гривен 57 копеек.
Зато американский доллар демонстрирует стабильные показатели. Его курс не изменился.
Во вторник, так же, как и в понедельник, официальный курс доллара США составит 26 гривен 32 копейки.
Источник: 24 канал
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