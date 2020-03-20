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      Курс валют на 20 марта: евро стоит больше чем 30 гривен

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      На пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Гривна продолжает ощутимо обесцениваться относительно обеих западных валют, а относительно евро даже поднялась выше психологической отметки в 30 гривен.

      По данным национального регулятора, в конце недели стоимость американского доллара составит 27 гривен 80 копеек.

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      Таким образом официальная цена одного "вечнозеленого" за сутки выросла сразу на 53 копейки. Всего за две недели гривна по отношению к доллару обесценилась на более чем 3 гривны.

      Вместе с тем официальный курс приближается к стоимости валюты на наличном рынке. На межбанке доллар 20 марта будет в пределах 27,81 – 27,88 гривны. В обменниках за доллар придется заплатить 28 гривен 11 копеек, продать – за 27 гривен 88 копеек.

      Между тем евро преодолел психологическую отметку в 30 гривен. В пятницу за него придется заплатить 30 гривен 9 копеек.

      Всего за сутки главная валюта Евросоюза подорожала на 30 копеек, за две недели – на более чем 3 гривны 30 копеек.

      На межбанке евро будет колебаться в пределах 30 – 30,08 гривны. В обменниках курс совсем близок к официальному 30 гривен 11 копеек покупка, 29 гривен 44 копейки – продажа.

      Почему официальный курс отличался от курса в обменниках?Все из-за ограничений, введенных в рамках карантина из-за коронавируса. Из-за этого возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро.

      гривня-долар, середньорічний курс
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Доллар
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