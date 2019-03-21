Курс валют на 21 марта: доллар немного подорожал, цена евро не изменилась
На четверг, 21 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты немного выросла, зато европейская осталась без изменений.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 21 марта цена американского доллара составит 27,17 гривны.
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Заметим, что это лишь на 1 копейку больше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то его цена практически не изменилась, если сравнивать с курсом на среду.
Следовательно, в четверг европейская валюта также будет стоить 30,85 гривны.
Источник: 24 канал
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