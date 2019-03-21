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      Курс валют на 21 марта: доллар немного подорожал, цена евро не изменилась

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      Курс валют НБУ на сегодня 21.03.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 21 марта: доллар вырос, евро – без изменений / Getty Images

      На четверг, 21 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость американской валюты немного выросла, зато европейская осталась без изменений.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 21 марта цена американского доллара составит 27,17 гривны.

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      Заметим, что это лишь на 1 копейку больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Что касается евро, то его цена практически не изменилась, если сравнивать с курсом на среду.

      Следовательно, в четверг европейская валюта также будет стоить 30,85 гривны.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют НБУ
      Источник: 24 канал
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