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      Курс валют на 21 ноября: позиции доллара не изменились

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      Курс валют НБУ на 21 ноября
      Курс валют НБУ на 21 ноября / onlinecredit.in.ua

      На среду, 21 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар совсем не изменил своих позиций, а евро незначительно потерял в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта не подешевела и не подорожала. Поэтому в среду стоимость доллара составляет 27 гривен 76 копеек.

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      Между тем евро потерял в цене только 2 копейки. Так, европейская валюта стоит 31 гривну 70 копеек.

      Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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