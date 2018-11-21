На среду, 21 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар совсем не изменил своих позиций, а евро незначительно потерял в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта не подешевела и не подорожала. Поэтому в среду стоимость доллара составляет 27 гривен 76 копеек.

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Между тем евро потерял в цене только 2 копейки. Так, европейская валюта стоит 31 гривну 70 копеек.