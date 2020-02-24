Курс валют на 24 февраля: доллар и евро минимально подешевели

На понедельник, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Обе иностранные валюты минимально потеряли в цене.

Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщил, что 24 февраля цена американского "зеленого" составит 24 гривны 45 копеек.

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Это лишь на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день – 21 февраля.

Главная валюта Евросоюза в понедельник потеряла в цене относительно гривны всего 1 копейку. Следовательно, 24 февраля за один евро придется отдать 26 гривен 41 копейку.

Обратите внимание! Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году должен составлять примерно 27 гривен за один доллар.

Как изменилась цена на валюту с начала 2020 года

В январе валюта начала серьезно дорожать. В течение первого месяца 2020 года доллар в целом прибавил в цене больше 1 гривны, а евро – 90 копеек.

В начале февраля обе валюты продолжили дорожать – цена "зеленого" пересекла отметку в 25 гривен, а цена евро приблизилась к 28 гривнам за единицу. Однако уже с середины месяца валюта немного подешевела и сейчас держится на уровне 24,5 гривны за доллар и 26,5 гривны за евро.

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Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский рассказал в комментарии 24 каналу, что гривна упала в январе 2020 года из-за ряда факторов.

Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин являются очень низкими. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,

– отметил эксперт.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала