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      Курс валют на 24 февраля: доллар и евро минимально подешевели

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      Курс валют НБУ на 24 февраля / 24 Канал

      На понедельник, 24 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Обе иностранные валюты минимально потеряли в цене.

      Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщил, что 24 февраля цена американского "зеленого" составит 24 гривны 45 копеек.

      Интересно: Каковы преимущества укрепления гривны: объяснения НБУ

      Это лишь на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день – 21 февраля.

      Главная валюта Евросоюза в понедельник потеряла в цене относительно гривны всего 1 копейку. Следовательно, 24 февраля за один евро придется отдать 26 гривен 41 копейку.

      Обратите внимание! Согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году должен составлять примерно 27 гривен за один доллар.

      Как изменилась цена на валюту с начала 2020 года

      В январе валюта начала серьезно дорожать. В течение первого месяца 2020 года доллар в целом прибавил в цене больше 1 гривны, а евро – 90 копеек.

      В начале февраля обе валюты продолжили дорожать – цена "зеленого" пересекла отметку в 25 гривен, а цена евро приблизилась к 28 гривнам за единицу. Однако уже с середины месяца валюта немного подешевела и сейчас держится на уровне 24,5 гривны за доллар и 26,5 гривны за евро.

      К теме: Как открытие рынка земли повлияет на курс валют: объяснение НБУ

      Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский рассказал в комментарии 24 каналу, что гривна упала в январе 2020 года из-за ряда факторов.

      Из-за хорошего урожая заходило много нерезидентов, которые предлагали валюту. И цены на энергоносители. Сейчас цены на газ и бензин являются очень низкими. Возможно, в октябре снова будет падение гривны. Из-за сезонности,
      – отметил эксперт.

      середньорічний курс гривні, гривня-долар
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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