Курс валют на 24 марта: доллар существенно подорожал, евро – опять больше 30 гривен

На вторник, 24 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, доллар и евро в который раз за последнее время выросли.

Каким будет курс доллара и евро 24 марта

Как сообщается на сайте Нацбанка, во вторник за один американский доллар придется выложить 28,11 гривны. Это на целых 38 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день – в понедельник, 23 марта.

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Относительно евро, то он также существенно укрепился. Если сравнивать с курсом на понедельник, европейская валюта прибавила в цене 62 копейки. Итак, 24 марта она будет стоить 30,25 гривны.

Заметим, что длительный подъем с некоторыми колебаниями доллара и евро начался 25 февраля. Тогда на ситуацию повлияло распространение коронавируса в мире – возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за преобладания спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

На начало 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны. А за один евро нужно было выложить 26,4-26,5 гривны. В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

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Курс доллара и евро в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно выше той, которую официально заложил НБУ. Так, 23 марта доллар покупали за 27,3-29,5 гривны. А продавали "зеленый" по 28-31,5 гривны. Если сравнивать с курсом в предыдущий банковский день, в среднем доллар подорожал на 16 копеек (покупка) и 8 копеек (продажа).

Евро же можно было приобрести по цене от 29 до 30 гривен, а продавали его за 28-31,5 гривны. Если сравнивать с курсом в предыдущий банковский день, в среднем евро подорожал на 13 копеек (покупка). Правда, продавали его в среднем по этой же цене.

Какова ситуация с валютой на межбанке

23 марта средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США – 27,95-28,12 гривны;

евро – 29,91-30,09 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 27,85-28,15 гривны. А евро стоил 29,36-29,92 гривны.

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Насколько может упасть гривна

Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллар по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты.

В то же время в Нацбанке считают, что коронавирус не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала