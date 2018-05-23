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Курс валют на 24 мая: евро падает в цене, доллар подорожал

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Курс валют НБУ на 24 мая
Курс валют НБУ на 24 мая / wsj.com

На четверг, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта ЕС падает в цене, а вот американский доллар немного подорожал.

По данным сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар вырос в цене на 1 копейку.

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24 мая его официальный курс составит 26 гривен 8 копеек.

А вот евро существенно снизится в цене. По сравнению с предыдущим днем, он упадет на 21 копейку.

Его официальный курс в четверг составит 30 гривен 53 копейки.

Теги: Новости Украины Валюта НБУ евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют
Источник: 24 Канал
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