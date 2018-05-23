Курс валют на 24 мая: евро падает в цене, доллар подорожал
На четверг, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главная валюта ЕС падает в цене, а вот американский доллар немного подорожал.
По данным сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем доллар вырос в цене на 1 копейку.
Читайте также: Какой финансовый план жизни страны на 2018 год
24 мая его официальный курс составит 26 гривен 8 копеек.
А вот евро существенно снизится в цене. По сравнению с предыдущим днем, он упадет на 21 копейку.
Его официальный курс в четверг составит 30 гривен 53 копейки.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии