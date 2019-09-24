Курс валют на 24 сентября: доллар и евро подешевели еще больше
На вторник, 24 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По данным регулятора, украинская гривна продолжит укрепляться, а доллар и евро, соответственно, и в дальнейшем будут терять в цене.
НБУ сообщает, что 23 сентября стоимость главной валюты Соединенных Штатов подешевеет на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Так, во вторник за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 33 копейки.
Зато евро потеряет в своей стоимости сразу 22 копейки. 23 сентября один евро будет стоить 26 гривен 72 копейки.
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