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      Курс валют на 24 сентября: доллар и евро подешевели еще больше

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 24 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 24 сентября / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      На вторник, 24 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. По данным регулятора, украинская гривна продолжит укрепляться, а доллар и евро, соответственно, и в дальнейшем будут терять в цене.

      НБУ сообщает, что 23 сентября стоимость главной валюты Соединенных Штатов подешевеет на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

      Это интересно: Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год

      Так, во вторник за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 33 копейки.

      Зато евро потеряет в своей стоимости сразу 22 копейки. 23 сентября один евро будет стоить 26 гривен 72 копейки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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