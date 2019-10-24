Курс валют на 24 октября: доллар и евро дорожают
На четверг, 24 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 24 октября цена американского доллара составит 24 гривны 89 копеек.
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Это на 5 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день – 23 октября.
Главная валюта Евросоюза также прибавила в цене относительно гривны – 4 копейки.
Следовательно, в четверг за один евро придется отдать 27 гривен 69 копеек.
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