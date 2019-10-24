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      Курс валют на 24 октября: доллар и евро дорожают

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 24 октября 2019
      Курс валют НБУ на 24 октября / pexels.com

      На четверг, 24 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

      Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 24 октября цена американского доллара составит 24 гривны 89 копеек.

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      Это на 5 копеек дороже, чем было в предыдущий банковский день – 23 октября.

      Главная валюта Евросоюза также прибавила в цене относительно гривны – 4 копейки.

      Следовательно, в четверг за один евро придется отдать 27 гривен 69 копеек.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Доллар Евро Валюта НБУ
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