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      Курс валют на 25 сентября: гривна продолжает уверенно укрепляться

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 25 сентября 2019
      Курс валют НБУ на 25 сентября / politeka.net

      В среду, 25 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Главные валюты США и Евросоюза продолжают терять в стоимости на фоне украинской гривны.

      НБУ на своем официальном сайте сообщает о продолжении укрепления украинской валюты. Так, в частности, доллар по отношению к гривне станет на 12 копеек дешевле, чем в предыдущий банковский день.

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      В среду за один "вечнозеленый" придется заплатить 24 гривны 21 копейку.

      Зато главная валюта Европейского Союза потеряет в цене 8 копеек.

      Стоимость одного евро 25 сентября составит 26 гривен 64 копейки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Гривна Евро Валюта
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