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      Курс валют на 25 октября: доллар и евро продолжают прибавлять в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 25 октября 2019
      Курс валют НБУ на 25 октября / GettyImages

      В пятницу, 25 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюты продолжают дорожать.

      Нацбанк на своем официальном сайте информирует: 25 октября цена американского доллара составит 25 гривен 11 копеек.

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      Это на 22 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

      В свою очередь, цена евро зафиксируется на отметке в 27 гривен 94 копейки.

      Это на 25 копеек больше по сравнению с курсом за четверг, 24 октября.

      blog_ava
      Нацбанк вводит банкноту номиналом 1000 гривен: фото
      сегодня
      17980
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Новости Украины
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