Курс валют на 25 октября: доллар и евро продолжают прибавлять в цене
В пятницу, 25 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И американская, и европейская валюты продолжают дорожать.
Нацбанк на своем официальном сайте информирует: 25 октября цена американского доллара составит 25 гривен 11 копеек.
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Это на 22 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.
В свою очередь, цена евро зафиксируется на отметке в 27 гривен 94 копейки.
Это на 25 копеек больше по сравнению с курсом за четверг, 24 октября.
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