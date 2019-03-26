Курс валют на 26 марта: гривна укрепилась еще на несколько копеек

На вторник, 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Украинская валюта окрепла по отношению к евро и доллару, но лишь на несколько копеек.

Как на своем сайте сообщает НБУ, во вторник, 26 марта цена доллара США и евро в гривнах снизится.

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Но доллар США потеряет лишь 7 копеек и купить его можно будет за 26 гривен 89 копеек.

По сравнению с понедельником, 25 марта, евро потеряет аж 2 копейки, его курс – 30 гривен 45 копеек.