Курс валют на 27 ноября: доллар и евро незначительно потеряли в цене
На среду, 27 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты незначительно подешевели.
По официальным данным на сайте НБУ, американская валюта по сравнению с предыдущим банковским днем потеряла в цене 7 копеек. Поэтому во вторник доллар США стоит 23 гривны 98 копеек.
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Тем временем европейская валюта потеряла в цене 6копеек. Так, стоимость евро составляет 26 гривен 42 копейки.
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