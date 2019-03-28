Курс валют на 28 марта: доллар и евро дорожают перед выборами
На четверг, 28 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты выросли в цене.
Согласно данным на сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подорожала на 10 копеек. Поэтому в четверг 1 доллар США стоит 27 гривен 8 копеек.
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Тем временем европейская валюта прибавила в цене несколько меньше – 3 копейки. Так, стоимость 1 евро составляет в четверг 30 гривен 49 копеек.
Источник: 24 канал
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