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      Курс валют на 28 декабря: доллар и евро снова пошли вверх

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      Курс валют НБУ на 28 декабря / stocksnap.io

      В четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты существенно прибавили в цене.

      Согласно данным госрегулятора, которые опубликованы на его официальном сайте, 28 декабря американская валюта будет стоить 23,7 гривны. Это на 41 копейку больше, чем было в предыдущий банковский день.

      Советуем ознакомиться! Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз

      Заметим, что до 27 декабря доллар в течение месяца только падал. И гривна даже с января 2016 года установила новый максимум. Но в пятницу впервые за месяц доллар подорожал на 3 копейки.

      Правда, даже несмотря на такой рост, который происходил в течение двух банковских дней, доллар и далее остается на довольно низком уровне. К примеру, еще месяц назад, 28 ноября, за один "зеленый" надо было выложить 26,4 гривны.

      Что касается евро, то он также подорожал по сравнению с курсом на 27 декабря и вновь пересек отметку в 26 гривен. Так, европейская валюта прибавила в цене прибавила в цене 49 копеек и теперь будет стоить 26,4 гривны за единицу.

      Впервые евро стал стоить меньше 26 гривен 20 декабря. Тогда за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны. С тех пор евро выше 26 гривен не поднимался.

      Что касается прогнозов на 2020 год, то доллар для украинцев будет стоить примерно на уровне 27 гривен.

      Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, примерно это будет в таких пределах – 27 гривен за доллар. Сейчас все такое прогнозируют, и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,
      пояснил в комментарии 24 канала экономический эксперт Сергей Головнев.

      Эксперты, со своей стороны, объясняют укрепление гривни такими факторами:

      • рост спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высокий урожай зерновых;
      • низкие цены на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      валюта гривня долар курс нбу
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
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