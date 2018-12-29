Курс валют на 29 декабря: евро безумно взлетело в цене
На субботу, 29 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты существенно прибавили в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, "зеленый" подорожал на 23 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
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Поэтому за доллар в субботу, 29 декабря, придется уже выложить 27 гривен 68 копеек.
Евро тоже не отстает и взлетело в цене еще больше, чем доллар. Европейская валюта укрепилась на 48 копеек. Так, 1 евро можно будет купить за 31 гривну 71 копейку.
Источник: 24 Канал
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