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      Курс валют на 29 декабря: евро безумно взлетело в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 29.12.2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 29 декабря / unsplash.com

      На субботу, 29 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты существенно прибавили в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, "зеленый" подорожал на 23 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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      Поэтому за доллар в субботу, 29 декабря, придется уже выложить 27 гривен 68 копеек.

      Евро тоже не отстает и взлетело в цене еще больше, чем доллар. Европейская валюта укрепилась на 48 копеек. Так, 1 евро можно будет купить за 31 гривну 71 копейку.

      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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