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      Курс валют на 30 сентября: доллар и евро снова сдают позиции

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 30 сентября 2019
      Каким будет курс валют НБУ на 30 сентября / pixabay.com

      На понедельник, 30 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.

      Согласно данным НБУ, 30 сентября цена одного американского доллара составит 24 гривны 8 копеек.

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      Заметим, что это на 11 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.

      Относительно евро, то он также подешевел – минус 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 27 сентября.

      Таким образом, в понедельник цена евро составит 26 гривен 33 копейки.

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      Теги: Новости Украины НБУ Гривна Доллар Курсы валют Доллар-Гривна Евро Валюта
      Источник: 24 канал
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