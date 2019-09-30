Курс валют на 30 сентября: доллар и евро снова сдают позиции
На понедельник, 30 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.
Согласно данным НБУ, 30 сентября цена одного американского доллара составит 24 гривны 8 копеек.
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Заметим, что это на 11 копеек больше, чем было предыдущего банковского дня.
Относительно евро, то он также подешевел – минус 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 27 сентября.
Таким образом, в понедельник цена евро составит 26 гривен 33 копейки.
Источник: 24 канал
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