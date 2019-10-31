Курс валют на 31 октября: доллар и евро немного упали

На четверг, 31 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты несколько потеряли в цене.

По данным на официальном сайте НБУ, американская валюта потеряла в цене 12 копеек. Поэтому в четверг доллар США стоит 24 гривны 99 копеек.

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В то же время европейская валюта подешевела на 11 копеек. Так, стоимость евро составляет 27 гривен 75 копеек.