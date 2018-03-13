Курс валют на 13 марта: доллар и евро продолжают падать
На вторник, 13 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 13 марта цена американского доллара составит 25,93 гривны.
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Заметим, что это на 16 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он также упал в цене, однако уже существеннее.
Так, европейская валюта стала дешевле аж на 51 копейку, если сравнивать с курсом на понедельник, 12 марта, и теперь она будет стоить 31,89 гривны.
Источник: 24 Канал
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