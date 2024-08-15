Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

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Наступление Сил обороны Украины на Курскую область мгновенно стало новостью №1 в мире не только из-за самого факта первого в истории современной России захода регулярных подразделений чужой армии на территорию страны-террориста. По большей части – потому что эта дерзкая операция способна в корне изменить правила игры. Нельзя утверждать, что она приведет к какому-то перелому в российско-украинской войне или к свержению режима Путина. На это пока не стоит надеяться. Однако потеря Москвой контроля над более 1000 квадратными километрами собственной территории, захват большого количества пленных срочников и кадыровцев, а также появление десятков тысяч внутренних беженцев точно не улучшает позиции высшей военно-политической верхушки России. Особенно с учетом того, что за более чем неделю боев что генералитет, что сам бункерный фюрер со своими приспешниками в очередной раз показали растерянность и слабость.

Конечно, никто кроме крайне ограниченного круга чиновников, не знает окончательной цели прорыва границы с Россией и захвата ее населенных пунктов. Предполагать что-то в этой плоскости, когда операция еще продолжается, невозможно по целому ряду причин. Прежде всего из-за того, что можно помешать нашим защитникам и защитницам. А вот проанализировать текущее положение дел у испуганного диктатора вполне возможно и целесообразно.

Почему Россия оказалась абсолютно беззащитной перед наступлением группировок Украины? Почему Путин боится признать масштабы и потерю контроля над частью Курщины, а также как ФСБшники решили поставить на место наглых кадыровцев, читайте в материале 24 Канала.

Срочников бросили на произвол судьбы, а "Ахмат" набросился на пятки

Чтобы разобраться, что произошло в Курской области 6 августа, надо прежде всего проанализировать события, которые этому предшествовали. Еще в конце 2023 года российская армия завладела инициативой на фронте и начала чрезвычайно разрушительное и кровавое продвижение на Донбассе. Несмотря на истощение собственных сил после захвата Авдеевки, в Кремле решили не останавливаться на достигнутом и любой ценой двигаться вперед.

Пользуясь тем, что Силы обороны долгое время не получали помощь от ключевых партнеров, военные преступники пытались захватить максимум территорий, которые только смогут. Они хотели успеть достичь хотя бы каких-то успехов до того, как поставки боеприпасов и оружия с Запада будут постоянными.

В том числе и поэтому оккупанты решились в мае 2024-го начать наступление на Харьковщину. В их планах было не только подойти к самому областному центру, но и сформировать возможность для охвата в клещи Лиманско-Купянского участка фронта. Впоследствии, как отмечал глава украинской разведки Кирилл Буданов, они собирались еще и начать наступление на Сумщину.

Впрочем, российские войска смогли лишь создать себе определенный плацдарм в Волчанске и оккупировать несколько небольших населенных пунктов. Зато цивилизованные страны позволили Киеву использовать артиллерию и РСЗО по территории России. Это сразу привело к серьезному осложнению для россиян.

Загнав на территорию Украины практически всех доступных контрактников, Путин и Герасимов максимально задействовали в Белгородской и Курской областях солдат срочной службы. Именно они выполняли задачи по защите границы и обеспечивали логистику наступающих войск. Поэтому удары, которые обрушились на срочников после предоставления Украине соответствующих возможностей, стали одними из ключевых предпосылок для появления Курской народной республики.

Дело в том, что после первых серьезных ударов по границе и скоплению личного состава врага на Белгородчине, опытные офицеры, которые командовали срочниками на местах, накивали пятки. Лейтенанты, капитаны и полковники отступили как можно дальше от границы, чтобы увеличить свои шансы на выживание. При этом оставив растерянных 18-летних подростков наедине со своими проблемами. И с заградительно-карательными отрядами кадыровских спецназовцев, которые стояли за спинами срочников, но иногда приезжали избить их или изнасиловать. Абсолютно аналогичной была и ситуация на Курщине.

Так что когда хорошо экипированные и идеально слаженные отряды украинских войск пошли на штурм российской границы, встречать их могли в основном только демотивированные мальчишки. Которые совсем не хотели прикрывать спины беглецам-кадыровцам, не хотели погибать за Путина и не были мотивированы какой-то большой зарплатой (срочники получали по 2500 рублей в месяц, то есть примерно 10 долларов).



Одни из первых пленных срочников на Курщине / Фото из телеграма "Офицер+"

Каких-то существенных резервов на Курщине у оккупантов не было, ведь никто из кремлевской верхушки просто не рассчитывал на подобную дерзость со стороны Украины. А само командование, ответственное за оборону области, на несколько дней потеряло управление войсками.

В начале операции ни в Москве, ни в Курске, никто не понимал, какая ситуация на новом направлении. Мобильные группы Сил обороны стремительно продвигались вперед, обходили населенные пункты, создавали локальные котлы для российских подразделений, и только потом зачищали окруженную местность. Из-за неосведомленности в тактической обстановке оккупанты понесли множество потерь, которых могли избежать.

Здесь можно вспомнить и уничтожение почти 500 срочников в Рыльске, которых перебрасывали для "тушения пожара".



Полностью сожженные машины, в которых ехали российские срочники / Фото российских СМИ

И направленную усиливать оборону Суджи группу ФСБшников, хотя сам город уже давно не был под контролем России. То же касается уничтожения украинскими военными работников Федеральной службы исполнения наказаний, которых командование также решило задействовать для остановки продвижения вражеских войск.



Документы уничтоженных охранников тюрем, которых российское командование использовало как пехоту / Скриншот из видео подразделения Khorne group

Изрядно пострадали от тотальной потери контроля над ситуацией и сами кадыровцы. "Суперспецназовцы", которых "Дон-дон" отправил обезопасить границы Белгородчины и Курщины от диверсантов, не могли понять, насколько далеко от опасности они убежали. Понятно, что при встрече с нашими "рексами", они не стали записывать тиктоки, а просто сдались в плен.

Смотрите видео с пленными в Курской области кадыровцами:

Кроме того, из-за неосведомленности о событиях на Курщине, россияне очень часто страдают от дружественного огня. Случаи, когда пилоты вертолетов, уничтожают собственные колонны на марше, думая, что наносят удар по украинцам, случаются практически ежедневно.



Уничтоженная российским вертолетом САУ "Мста-С" / Фото из российских соцсетей

Словом, по меньшей мере в первые дни операции в российском генштабе не могли придумать ничего лучше, чем приказать забрасывать в бой все доступные силы с задачей остановить врага любой ценой. До поспешно сформированных подразделений это доводили фразой: "Двигайтесь вперед, а там разберетесь, прикроем всем".

Только через трое суток после прорыва границы и взятия Украиной под контроль сотен тысяч квадратных километров, в Москве решили снять с других направлений немалое количество военных. Некоторые из них еще не добрались до нового фронта, но многих уже и успели похоронить. Например, более 60 бойцов 810-й бригады морской пехоты, которые только 3 августа закончили базовую военную подготовку. 8 числа они оказались на Курщине, а 10 из них привезли домой в цинке.

Ошибаться можно, обманывать – нет (с)

Отдельного внимания требует реакция российской власти на события. Первые ласточки надежды о жизни в свободной республике жители Курщины начали лелеять утром 6 августа, однако узнать об этом можно было только в телеграм-каналах так называемых "военкоров". Эти приспешники путинского режима буквально кричали о масштабности наступления, тогда как исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов только растерянно заявлял о появлении каких-то ДРГ.

Вечером того же дня в министерстве убийства России официально заявили о том, что "граница на замке", все пять миллионов американцев группы диверсантов сначала уничтожили, а потом еще и заставили отступить на украинскую территорию. Как ни странно, но утром 7 августа выяснилось, что "уничтоженные диверсанты" за ночь продвинулись на несколько десятков километров, набрали множество пленных, да еще и захватили немало вражеской техники.

Пост о собственных успехах представителям российского минобороны пришлось удалить, однако выдавать желаемое за действительное они не прекратили. Чем продолжили вызывать огромную волну возмущения от "военкоров" и их большой аудитории. Белоусову и компании даже вспомнили эпическую фразу: "Ошибаться можно, обманывать – нет", которую новый министр сказал после назначения на кресло Шойгу. Однако понятно, что никто из российских чиновников не начал хоть как-то адекватно коммуницировать с собственным населением. Более того, когда через несколько дней Путин наконец осмелился вылезти из своего бункера (фюрер всегда прячется и самоустраняется после начала каких-то непонятных ему событий), он пытался максимально преуменьшать опасность ситуации на Курщине. Мол, это не Россия потеряла чуть ли не треть области в результате оборонительных действий Украины, это просто действует "маленькая группа диверсантов киевского режима".

Изрядно подложил дров в костер и одиозный депутат госдумы Андрей Гурулев, который на фоне многочисленных видео с пленными срочниками рассказывал о том, как "никаких потерь среди солдат срочной службы нет". Впоследствии, еще до появления официальных темников, он в эфире пропагандистских каналов признался, что Россия не в состоянии быстро восстановить контроль над утраченными территориями.

Громко болтали языками и другие российские чиновники, слова которых никто из россиян не мог воспринимать за правду банально из-за огромного количества фото и видеодоказательств обратного.

ФСБ против Кадырова

Нельзя также не отметить, что первыми из всей политически-силовой ветви России сориентировались "чекисты". Внезапно для всех спикером министерства обороны России по поводу событий на Курщине сделали не официального представителя ведомства, а заместителя начальника военно-политического управления вооруженных сил и руководителя "Ахмата" Лапти Аладдинова Апты Алаудинова. Которому пришлось оправдываться не только за глобальный провал в сфере безопасности, но и за тотальное бегство тиктокерных войск.

Сначала "передислокацию в тыл" бойцов спецназа Чечни он объяснял тем, что "украинцы обошли их позиции", чем вызвал на себя шквал критики. Некоторые российские блогеры даже обвинили кадыровцев в сговоре с украинскими военными, что фактически равно государственной измене.



Так называемые "турбопатриоты" набросились на кадыровцев / Скриншот из телеграма российского пропагандиста

Впоследствии Алаудинов начал рассказывать о том, что "никто из "Ахмата" не сдался в плен. Тогда как в сети было множество записей с короткими допросами "дон-донов".

Смотрите видео оправданий Апти Алаудинова относительно пленных кадыровцев:

Почему именно "военкорам" позволили безнаказанно критиковать Кадырова и его приспешников, вопрос риторический. Особенно с учетом того, что Силы обороны успешно отлавливают бородатых позеров в дорогих костюмах не только благодаря помощи срочников, а еще и через слив информации с Лубянки.



Пленный кадыровец в худи за 2300 долларов / Скриншот из видео проекта "Хочу жить"

Поэтому, судя по всему, в ФСБ хотят воспользоваться ситуацией и несколько уменьшить влияние Рамзана Кадырова как в России, так и на оккупированных территориях. Ведь бесноватый "Дон" прибрал к рукам немалые территории и предприятия, с которых предпочитают кормиться российские спецслужбисты.

Кроме того, именно Алаудинова называют одним из главных претендентов на должность царя оккупированной Ичкерии после смерти любителя женской обуви.



Кадыров в женских ботинках Prada / Коллаж Reddit

Понятно, что провал "Ахмата" на Курщине отнюдь не добавляет Алаудинову баллов в борьбе за престол.

Плач курян услышала вся Россия

Еще одним незаурядным следствием операции в Курской области является появление на территории страны-агрессора большого количества внутренних беженцев. Десятки тысяч людей, которые из-за действий российского военно-политического руководства оказались без крыши над головой, так или иначе будут менять позиции россиян относительно войны. Их голоса не будут звучать достаточно громко, чтобы у населения полузакрытой бензоколонки произошел социальный слом. Однако они так или иначе будут живыми свидетелями того, что власть в России не способна обезопасить людей от войны.

Появление лагерей с переселенцами сильно поможет россиянам понять, что война на самом деле пришла не на какие-то новооккупированные территории, а непосредственно в их дома. При этом рассказы жителей, освобожденных от диктатуры городов и поселков, о лжи власти также не будут добавлять Путину баллов.

Смотрите видео с пенсионеркой из Суджи, которая обвиняет власть во лжи:

Сотни записанных к бункерному фюреру обращений, в которых россияне рассказывают о том, как они оказались в зоне боевых действий, никто не пришел на их защиту, а местные власти сбежали, также помогают населению России осознать, что "СВО не идет по плану". А обещанные Путиным 10 тысяч рублей (примерно 100 долларов) каждому, вынужденно сбежавшему с Курщины, выглядят и вовсе издевательством. Особенно с учетом того факта, что средняя сумма выплат за подписание контракта в стране-агрессоре приближается к отметке в 2 миллиона.

Запоздалая же эвакуация гражданских из нескольких районов Курской и Белгородской областей только увеличит количество тех, кто окажется в безысходности и малопригодных условиях жизни в какой-то российской глубинке. Ведь возвращаться переселенцам банально не будет куда, поскольку неподконтрольные себе территории Москва будет уничтожать из всего имеющегося оружия, а населенные пункты, куда не дойдут ВСУ, полностью размародерят сами же россияне. Более того, особой пикантности ситуации добавляет еще тот факт, что курян собираются привозить на охваченную войной Запорожскую область. Сложно даже представить, насколько российским чиновникам наплевать на собственное население.

Так или иначе, нытье курян сейчас слышит вся Россия, а скрыть этот факт пропаганда банально не способна из-за приобретения событием сверхмасштабного характера. Мобилизовать же собственное население и использовать операцию Сил обороны на собственной территории Кремль также вряд ли сможет. Потому что желающих погибнуть на войне становится все меньше. Поэтому все рассказы о "распятых мальчиках", нарративы в стиле "Вставай, страна огромная" скорее обречены на провал, чем способны обеспечить Путину приток добровольцев.

Красные линии Путина стерлись

Как бы ни закончилась операция украинских войск в Курской области, одним из главных ее достижений так или иначе будет коренное изменение подходов к противостоянию с Россией как отдельно Киева, так и цивилизованного мира в целом. Тот факт, что вся "сверхдержава" является сплошным проходным двором с водкой, медведями и балалайками, был очевиден для всех аналитиков еще с первых рейдов РДК. Однако некоторые западные партнеры почему-то боялись Москвы и выставленных Путиным красных линий.



Одно из пересечений красных линий Кремля / Фото бойцов РДК

При любых действиях Запада, которые способны были бы привести к существенным изменениям в войне, кремлевский диктатор, будто бандит в подворотне: дергался к пустому карману в надежде сделать вид, что имеет пистолет. Своими угрозами применить ядерное оружие, россияне настолько зачастили, что каждый раз им приходилось передвигать эти самые красные линии. Российские добровольцы зашли на Белгородчину? Угрожаем атомной бомбой. США предоставят баллистические ракеты? Рассказываем про "Вашингтон в труху". Украине передадут F-16? Доставай генератор ядерных угроз.

Постоянные бряцания оружием массового поражения привели к тому, что после каждой так называемой "эскалации" Путину пришлось унизительно делать вид, будто он так и планировал. Он начал выглядеть не маскулинным лидером страны с большими амбициями, а жалким и оскорбленным ничтожеством, которого "все обманывают". Поэтому совсем не удивительно, что поражение элементов ядерной триады России, удары по стратегическим аэродромам и ряд серьезных операций Путину пришлось молча игнорировать.

В этом контексте изменение риторики от "нас там нет" до "мы здесь, и что?" выглядит вполне логичным. Ведь россияне, понятно, запустят свои страшилки через иностранные СМИ о "решительных ударах по центрам принятия решений". Возможно, направят свои ракеты по больницам или объектам критической инфраструктуры, и будут доказывать, что это "месть за Курск". Однако террористические обстрелы наших городов – это сознательная тактика россиян с 2022 года, и она отнюдь не связана с действиями Сил обороны.

Зато значительно более красноречивым является тот факт, что Путин даже побоялся шокировать свое население решительными действиями типа объявления военного положения в приграничных территориях или проведения мобилизации. Более того, он просто объявил контртеррористическую операцию, будто в его стране действуют не линейные подразделения украинской армии, а какая-то группка дагестанских ополченцев.

Чтобы хоть как-то уменьшить унижение, диктатор начал проводить частые совещания с силовиками и губернаторами, концентрироваться на рассказах о необходимости гуманитарной заботы о людях. Но это лишь больше подчеркивает беспомощность царя и его слабость. Что и сразу почувствовали на Западе, ведь успешное наступление на Курщину без каких-либо проблем поддержали все партнеры Украины.

В Берлине точно остались довольны тем фактом, что немецкие танки с крестами не будут нести смерть россиянам, поскольку вооружение образцов НАТО получило тактический знак в виде треугольника. Американцы и вообще похвалили украинское руководство и пообещали увеличить военную поддержку. Словом, довольно дерзкая операция на Курщине не только дает надежду жителям освобожденных территорий на хорошую жизнь, но и может в корне изменить подход стран-членов Североатлантического альянса к стране-террористу. Потому что красные линии Путина оказались столь же гибкими, как и российские границы, а сам царь так или иначе приближает бесславный конец своего правления. Как там говорят, было у него два Курска. Один потопил, а второй – разбомбил. А еще у него было две Москвы...