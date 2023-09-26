Оккупанты заявили об "сбитии беспилотников" в Курской области: в регионе нет света

В России продолжается сезон "атак неизвестных беспилотников" и "громких взрывов". В этот раз российская армия "сбивала" беспилотные летательные аппараты над Курской областью.

Об этом сообщают российские СМИ. Всего оккупанты говорят о сбитии 5 беспилотников, передает 24 Канал.

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В Курской области было неспокойно

В российском министерстве обороны заявили, что вечером 25 сентября над Курской областью российские солдаты якобы сбили 4 неизвестных беспилотника. До этого жители региона жаловались на громкие звуки взрывов.

В Курской области раздавались взрывы: смотрите видео

Однако на этом минобороны страны-агрессорки не остановилось и уже в 5:30 утра они снова отчитались о сбитии еще одного беспилотного летательного аппарата. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие среди россиян после этой атаки.

Кроме того, в России также продолжается и сезон блэкаутов. В частности, губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что 7 населенных пунктов Курской области остались без электричества из-за атаки БПЛА.

Он отметил, что в селе Снагость Кореновского района области "украинский беспилотник" сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Старовойт подчеркнул, что аварийные бригады приступят к возобновлению электроснабжения, как только позволит обстановка.

Ранее в самом Курске раздавались сирены и взрывы