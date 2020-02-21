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      Куски Дегтяревского моста обрушились на машину в Киеве: фото

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      Разбитое стекло машины под Дегтяревским мостом / tsn.ua

      Куски Дегтяревского путепровода упали на машину, ехавшую внизу по улице Елены Телиги. У автомобиля разбито ветровое стекло и поврежден капот.

      При оформлении аварии полицейские перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовалась пробка. Об этом сообщает "ТСН".

      К теме: Куски металлолома вместо надежного крепления: скандальное открытие Шулявского моста

      В джипа разбито переднее стекло, существенно поврежден капот. Камни также упали на крышу автомобиля.

      Части моста обрушились на машину в Киеве / Фото "ТСН"

      Отметим, что в мае 2019 года в Киеве на машину обрушился мост недалеко от станции метро "Осокорки".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Шулявский мост Мост Кличко Аварии и ДТП Новости Киева
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