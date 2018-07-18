Лагерь "Славутич" в Киевской области незаконно возобновил свою работу

Официально заведение закрыто по предписанию Госпотребслужбы. А неофициально – работает дальше. В лагерь "Славутич" в Киевской области, где несколько недель назад отравились 12 детей, заехала новая смена.

Дети честно признаются, что отдыхают в лагере "Славутич". Хотя официально заведение уже неделю закрыто. Местные власти решили: пока не проведут повторного лабораторного исследования и не получат результатов, детей здесь оздоравливать нельзя. Однако, руководству лагеря на запреты, похоже, наплевать.

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Между тем дети продолжают прибывать. Родители о массовом отравлении знают. Однако, почему решились на такой отдых не объясняют. Разобраться в ситуации на место прибыл представитель прокуратуры. Однако, его охрана также не пустила. Мол без разрешения руководства нельзя, а где оно – неизвестно.



Тем временем, восьмилетняя Марго, которая две недели назад отравилась в этом лагере, до сих пор не вышла из комы.

Напомним, 2 июля в лагере заболело 12 школьников. Во время проверки в пищеблоке лагеря обнаружили кишечную палочку и сальмонеллез. На прошлой неделе детям стало плохо после питания в отеле города Яремче в Ивано-Франковской области. А два дня назад в лагере в Донецкой области заболело более 90 человек, 76 из них – дети. У всех симптомы острой кишечной инфекции. В министерстве здравоохранения уверяют, чтобы предотвратить такие случаи, Госпродпотребслужба теперь будет чаще проверять детские лагеря.