Отравление в детском лагере на Донбассе: число пострадавших возросло

В результате пищевого отравления в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области госпитализированы 84 человека, из них 68 детей.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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"17-18 июля из детского лагеря "Ястребок" села Сосновое Лиманского района с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 84 человека, из них 68 детей (всего в лагере находилось 134 человека)", – говорится в сообщении.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним в понедельник, 16 июля, после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. По факту массового отравления детей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).