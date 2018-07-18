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Отруєння в дитячому таборі на Донеччині: кількість постраждалих зросла

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Табір "Ястребок"
Табір "Ястребок" / wikimapia.org

В результаті харчового отруєння в дитячому таборі "Яструбок" у Донецькій області госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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"17-18 липня з дитячого табору "Яструбок" села Соснове Лиманського району з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей (всього в таборі перебувало 134 особи)", – йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо у понеділок, 16 липня, після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. За фактом масового отруєння дітей внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Теги: Новини України отруєння Новини Донецька Діти
Джерело: 24 Канал
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