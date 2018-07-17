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На Донеччині в оздоровчому таборі отруїлося понад півсотні дітей

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В оздоровчому таборі отруїлося 60 дітей
В оздоровчому таборі отруїлося 60 дітей

Слов'янська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 60 дітей у дитячому оздоровчому таборі "Яструбок".

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що інцидент трапився у селі Соснове, Лиманського району. У понеділок, 16 липня, після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту.

За фактом масового отруєння дітей внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України,
– зауважив Лисенко.

Він також зазначив, що на теперішній час шпиталізовано 33 дитини до медичних закладів міста Слов’янська, Краматорська та Лиману з симптомами гострого кишкового отруєння. Прийнято рішення про госпіталізацію всіх дітей, які відчули недомагання. Вік госпіталізованих від 9 до 16 років.

Загалом в оздоровчому таборі перебуває 134 дитини.

На даний час вживаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння дітей та притягнення винних до відповідальності. Для експертизи відібрано зразки їжі, якою годували дітей.

 

Теги: Новини України отруєння Діти Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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