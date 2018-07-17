В Донецкой области в оздоровительном лагере отравилось более полусотни детей

Славянская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту отравления 60 детей в детском оздоровительном лагере "Ястребок".

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что инцидент случился в селе Сосновое, Лиманского района. В понедельник, 16 июля, после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

По факту массового отравления детей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины,

– отметил Лысенко.

Он также отметил, что в настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские заведения города Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных от 9 до 16 лет.

Всего в оздоровительном лагере находится 134 ребенка.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности. Для экспертизы отобраны образцы пищи, которой кормили детей.