15:14
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО

      Рада приняла легализацию добычи янтаря: что предусматривает законопроект

      154 Читати новину українською
      Легализация добычи янтаря - законопрект приняли - условия в Украине
      Рада в первом чтении одобрила легализации добычи янтаря / pravda.com.ua

      Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о легализации добычи янтаря. Проект закона, в частности, предусматривает 5-летние разрешения на исследования янтареносных недр и последующую добычу полезного ископаемого.

      За соответствующий законопроект проголосовали 342 депутата. Еще 22 парламентария воздержались, но никто не высказался против.

      Стоит знать: Новый закон о добыче янтаря: Гончарук рассказал, что изменится

      Что предусматривает законопроект:

      • Введение разрешений на добычу янтаря:
        специальное разрешение на геологическое изучение янтареносных недр, включая опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря, предоставляется сроком на пять лет;
      • Каким образом добытчикам будут предоставлять разрешения:
        аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами производятся путем электронных торгов. При этом площадь участка недр, где будут предоставляться разрешения на добычу янтаря, не может превышать 10 гектаров;
      • Стоимость участка для добычи на аукционе:
        стоимость участка недр для добычи янтаря на аукционе стартует от 3 тысяч 400 гривен за 1 гектар;
      • Наказание за незаконную добычу янтаря:
        незаконная добыча, сбыт, хранение или переработка янтаря будет караться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен, ограничением свободы сроком от 3 до 6 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества;
      • Наказание за бесхозяйственное использование земель:
        если бесхозяйственное использование земель повлекло длительное снижение или потерю их плодородия, выведение из сельскохозяйственного обращения или нарушение структуры почвы, то это наказывается штрафом до 4 тысяч 250 гривен или ограничением свободы сроком до 2 лет;
      • Запрет на вывоз из Украины необработанного янтаря:
        до 1 января 2021 года действует запрет на вывоз за таможенную территорию Украины необработанного янтаря-сырца.

      Как сейчас выглядит процесс добычи янтаря? Сначала в лесу, под которым залегает янтарь, делается просека. Деревья выкорчевывают, расчищают небольшую полосу земли, в которой экскаватором копают канал от ближайшей реки.

      Через некоторое время лес превращается в болото. Вода из открытых каналов затапливает все вокруг, верхний плодородный слой почвы полностью смывается, остаются только глина и песок. В таких условиях новый лес уже не растет.

      Что об этом законопроекте говорили в Кабмине?

      В пояснительной записке к законопроекту министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подчеркнул, что его принятие будет способствовать прекращению незаконной добычи янтаря, а также созданию благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики, привлечению в эту отрасль инвестиций и новых технологий.

      По его словам, необходимость принятия указанного законопроекта обусловлена особо крупными размерами незаконной добычи и оборота янтаря. Мол, в результате чрезмерной административной нагрузки янтарь добывается методами, следствием которых является разрушение экосистем территории.

      Как незаконная добыча янтаря вредит экологии: смотрите видео

      Последствия неконтролируемой добычи янтаря: смотрите фото

      blog_ava
      Мы так не договаривались, – Пристайко об особом статусе Донбасса и требованиях России
      сегодня
      1034
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Экология Верховная Рада Алексей Оржель Законодательство Янтарь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      сегодня , 15:14 Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      Ірина Кошанська 3
      Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      сегодня , 15:00 Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы
      Блог Медіа 328
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сегодня , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 332
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сегодня , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 380
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сегодня , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 1357
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук