Рада приняла легализацию добычи янтаря: что предусматривает законопроект
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о легализации добычи янтаря. Проект закона, в частности, предусматривает 5-летние разрешения на исследования янтареносных недр и последующую добычу полезного ископаемого.
За соответствующий законопроект проголосовали 342 депутата. Еще 22 парламентария воздержались, но никто не высказался против.
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Что предусматривает законопроект:
- Введение разрешений на добычу янтаря:
специальное разрешение на геологическое изучение янтареносных недр, включая опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря, предоставляется сроком на пять лет;
- Каким образом добытчикам будут предоставлять разрешения:
аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами производятся путем электронных торгов. При этом площадь участка недр, где будут предоставляться разрешения на добычу янтаря, не может превышать 10 гектаров;
- Стоимость участка для добычи на аукционе:
стоимость участка недр для добычи янтаря на аукционе стартует от 3 тысяч 400 гривен за 1 гектар;
- Наказание за незаконную добычу янтаря:
незаконная добыча, сбыт, хранение или переработка янтаря будет караться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен, ограничением свободы сроком от 3 до 6 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества;
- Наказание за бесхозяйственное использование земель:
если бесхозяйственное использование земель повлекло длительное снижение или потерю их плодородия, выведение из сельскохозяйственного обращения или нарушение структуры почвы, то это наказывается штрафом до 4 тысяч 250 гривен или ограничением свободы сроком до 2 лет;
- Запрет на вывоз из Украины необработанного янтаря:
до 1 января 2021 года действует запрет на вывоз за таможенную территорию Украины необработанного янтаря-сырца.
Как сейчас выглядит процесс добычи янтаря? Сначала в лесу, под которым залегает янтарь, делается просека. Деревья выкорчевывают, расчищают небольшую полосу земли, в которой экскаватором копают канал от ближайшей реки.
Через некоторое время лес превращается в болото. Вода из открытых каналов затапливает все вокруг, верхний плодородный слой почвы полностью смывается, остаются только глина и песок. В таких условиях новый лес уже не растет.
Что об этом законопроекте говорили в Кабмине?
В пояснительной записке к законопроекту министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подчеркнул, что его принятие будет способствовать прекращению незаконной добычи янтаря, а также созданию благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики, привлечению в эту отрасль инвестиций и новых технологий.
По его словам, необходимость принятия указанного законопроекта обусловлена особо крупными размерами незаконной добычи и оборота янтаря. Мол, в результате чрезмерной административной нагрузки янтарь добывается методами, следствием которых является разрушение экосистем территории.
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