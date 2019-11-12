Рада приняла легализацию добычи янтаря: что предусматривает законопроект

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о легализации добычи янтаря. Проект закона, в частности, предусматривает 5-летние разрешения на исследования янтареносных недр и последующую добычу полезного ископаемого.

За соответствующий законопроект проголосовали 342 депутата. Еще 22 парламентария воздержались, но никто не высказался против.

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Что предусматривает законопроект:

Введение разрешений на добычу янтаря:

специальное разрешение на геологическое изучение янтареносных недр, включая опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря, предоставляется сроком на пять лет;

специальное разрешение на геологическое изучение янтареносных недр, включая опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря, предоставляется сроком на пять лет; Каким образом добытчикам будут предоставлять разрешения:

аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами производятся путем электронных торгов. При этом площадь участка недр, где будут предоставляться разрешения на добычу янтаря, не может превышать 10 гектаров;

аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами производятся путем электронных торгов. При этом площадь участка недр, где будут предоставляться разрешения на добычу янтаря, не может превышать 10 гектаров; Стоимость участка для добычи на аукционе:

стоимость участка недр для добычи янтаря на аукционе стартует от 3 тысяч 400 гривен за 1 гектар;

стоимость участка недр для добычи янтаря на аукционе стартует от 3 тысяч 400 гривен за 1 гектар; Наказание за незаконную добычу янтаря:

незаконная добыча, сбыт, хранение или переработка янтаря будет караться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен, ограничением свободы сроком от 3 до 6 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества;

незаконная добыча, сбыт, хранение или переработка янтаря будет караться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен, ограничением свободы сроком от 3 до 6 лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества; Наказание за бесхозяйственное использование земель:

если бесхозяйственное использование земель повлекло длительное снижение или потерю их плодородия, выведение из сельскохозяйственного обращения или нарушение структуры почвы, то это наказывается штрафом до 4 тысяч 250 гривен или ограничением свободы сроком до 2 лет;

если бесхозяйственное использование земель повлекло длительное снижение или потерю их плодородия, выведение из сельскохозяйственного обращения или нарушение структуры почвы, то это наказывается штрафом до 4 тысяч 250 гривен или ограничением свободы сроком до 2 лет; Запрет на вывоз из Украины необработанного янтаря:

до 1 января 2021 года действует запрет на вывоз за таможенную территорию Украины необработанного янтаря-сырца.

Как сейчас выглядит процесс добычи янтаря? Сначала в лесу, под которым залегает янтарь, делается просека. Деревья выкорчевывают, расчищают небольшую полосу земли, в которой экскаватором копают канал от ближайшей реки.



Через некоторое время лес превращается в болото. Вода из открытых каналов затапливает все вокруг, верхний плодородный слой почвы полностью смывается, остаются только глина и песок. В таких условиях новый лес уже не растет.

Что об этом законопроекте говорили в Кабмине?

В пояснительной записке к законопроекту министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подчеркнул, что его принятие будет способствовать прекращению незаконной добычи янтаря, а также созданию благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики, привлечению в эту отрасль инвестиций и новых технологий.

По его словам, необходимость принятия указанного законопроекта обусловлена особо крупными размерами незаконной добычи и оборота янтаря. Мол, в результате чрезмерной административной нагрузки янтарь добывается методами, следствием которых является разрушение экосистем территории.

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