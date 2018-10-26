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      Легализация легких наркотиков: в Киеве снова пройдет Конопляный марш

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      27 октября в Киеве пройдет марш за легализацию легких наркотиков
      27 октября в Киеве пройдет марш за легализацию легких наркотиков / censor.net.ua

      27 октября в столице пройдет Конопляный марш. Сторонники легализации легких наркотиков в Украине напомнят правительству о своем требовании.

      Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 канала.

      Подробнее о событии читайте в публикации: Конопля против мака: состоится ли в Украине легалайз?

      Как отмечает журналист, самая большая проблема украинских потребителей каннабиса заключается в том, что за марихуану (даже приобретенную исключительно для собственного потребления) можно сесть в тюрьму. Хотя уже в значительном количестве стран человек, у которого найдут 3-5 граммов каннабиса, освобождается от любой ответственности. Наше государство в этом вопросе все еще демонстрирует консерватизм, что и подчеркивают участники Конопляного марша.

      В Украине человек, имея для собственного потребления небольшое количество каннабиса и сохраняя его без цели сбыта, может быть лишен свободы сроком на 3 года. И борьбой с такими нетяжелыми правонарушениями сегодня преимущественно и занята национальная полиция Украины. Не сбыт наркотиков является приоритетом полиции, а потребители, не связанные с наркоторговлей,
      – говорит спикер акции Татьяна Кузьменко.

      Лучше бы, добавляет она, правоохранители расследовали незаконный оборот наркотиков и другие тяжкие преступления, а власть – обратила внимание на медицинские свойства марихуаны.

      В Украине пытались узаконить легкие наркотики, однако эти попытки были безуспешными, отмечает автор материала.

      Напомним, в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану, что сделало ее второй страной мира после Уругвая и первой страной "Большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Лечение Законодательство медицинский каннабис Наркотики
      Источник: 24 Канал
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