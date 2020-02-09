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      Легализация оружия в Украине: разрешение, которое может сохранить не одну человеческую жизнь

      VETERANO блог 17 Читати новину українською

      Я снова хочу поднять очень важную, актуальную, но в то же время и слишком болезненную тему – тему оружия. В Украине до сих пор нет закона об оружии. И каждое чрезвычайное событие, которе происходит в стране, з тяжелыми последствиями или без, является напоминаем об этой проблеме.

      Нещодавно в Києві знову вбили людину. Кілер стріляв у столичного хірурга. Той намагався врятуватися тікаючи, але, на жаль, не зміг. Одразу хочу зупинитися, і висловити свої щирі співчуття родині. Це, безумовно, трагедія.

      К теме: У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

      Зараз я не аналізую ні мотиви, ні сам злочин. Але ключовим тут є те, що людину вбили просто на вулиці ввечері, в центрі міста.

      Що відомо про вбивство хірурга у центрі Києва?Андрія Сотника вбили ввечері 2 лютого біля будинку, в якому він мешкав. Вбивця підійшов ззаду до чоловіка, зробив кілька пострілів упритул, вирвав з рук пакет і втік.

      Згодом екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що версію про пограбування навіть не варто розглядати. Потім він додав, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що вбивство було замовним.

      Мені цікаво, скільки ще треба вбивств мирних жителів, щоб влада зрозуміла: наша безпека має бути в руках не тільки правоохоронних органів, але й самих громадян.

      Ще один нещодавній інцидент, про який я хотів би нагадати, стався також у Києві. Хоча, насправді, чимало таких випадків трапляється і в регіонах. Чоловік, який воював проти України у складі терористичного формування "Оплот", стріляв у співробітників поліції, які знаходилися не на службі. Стріляв в упор спочатку в одного чоловіка, потім в іншого.

      Відео: поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в столиці

      Дякувати Богу, що та мавпа, яка стріляла, особливо не стежила за зброєю, тож пістолет дав дві осічки, які врятували щонайменше два життя. А якби не заклинило?

      Сьогодні в Україні понад 1 200 00 одиниць зареєстрованої мисливської зброї. Це помпові рушниці, гвинтівки для полювання, снайперські комплекси та різні варіанти штурмової зброї, а от короткостволу немає.

      Так, це правда. В Україні ви можете купити собі дробовик або штурмову гвинтівку, але використовувати її з метою самооборони не зможете. Тому що законодавством не врегульовано, що є дозволеними методами збройного опору, а що – ні.

      Ну і, звичайно, на вулиці ви ходити з такими агрегатами теж не зможете. Зовсім інша річ – пістолет. За даними швейцарської аналітичної компанії Small Arms Survey, яка займається моніторингом нелегальної зброї у світі, у нас в країні – орієнтовно 5,5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї. Така вона, безжальна статистика.

      Обратите внимание! Легалізація зброї в Україні: "за" і "проти" ініціативи

      Тобто, якщо взяти у співвідношенні тих, хто має легальну зброю, і тих, хто має нелегальну, буде один до п'яти. Я знаю, що в нашій країні – це не популярна тема, адже в нас немає культури поводження зі зброєю. Та й взагалі, через те, що ми – пострадянська країна, в якій, здебільшого, все вирішувалося без громадян, таке явище, як збройний спротив і самозахист, є чимось страшним.

      Відео: ставлення українців до легалізації зброї

      Хоча, мій досвід показує мені, що погану людину зі зброєю може зупинити виключно хороша людина зі зброєю. Кілер не буде розмовляти, грабіжник теж не буде панькатися, і, найімовірніше, поліції поруч не буде. Тож є всі шанси залишитись сам на сам із тим, хто може позбавити вас життя або покалічити.

      Що робити в такій ситуації?

      На мою думку, треба мати зброю, вміти нею користуватися і давати відсіч із максимальною силою. Я вже неодноразово казав, що дуже поважаю політику Сполучених Штатів щодо зброї і прав на неї, які мають американці. В США питання безпеки громадян є відповідальністю не тільки кожного окремого штату, країни в цілому чи правоохоронних органів, але й самих громадян.

      Це їхнє право за законом, а в моєму розумінні, право захищати себе всіма можливими засобами є правом, даним нам самим Богом. Тут можете зі мною не погоджуватись і сперечатись, але це моя позиція.

      У січні 2020 року в штаті Вірджинія понад 20 000 озброєних громадян вийшли до стін їхнього Капітолію на знак протесту щодо можливих поправок до закону про зброю. Найбільше мені сподобалося, що на акції зі зброєю були ліві, праві, темношкірі, представники ЛГБТ-спільноти, тобто, цілком різні американці.

      Протести у штаті Вірджинія


      Все це відбувалося цивілізовано, під наглядом поліції, яка наприкінці заходу навіть подякувала всім за мирний протест і їхню позицію. На мою думку, нам конче потрібен закон про зброю, який буде регламентувати не тільки способи придбання зброї, але й ті ситуації, в яких українці можуть її застосовувати для захисту свого життя та життя своїх близьких.

      Як було написано на одному із плакатів під час протестів: "Озброєні громадяни – вільні! Не озброєні громадяни – раби." Я себе рабом не вважаю, а ви?

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      Автор: Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины VETERANO блог Видеоблоги Разрешение на оружие Оружие Новости Киева Убийство Андрея Сотника Стрельба Новости США Протесты
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