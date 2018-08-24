Легионеры украинских клубов зачитали стихотворение Лины Костенко ко Дню Независимости: видео

Иностранные футболисты, тренеры, и даже президент УПЛ Томас Гримм поздравили Украину с 27-й годовщиной Независимости.

Они зачитали отрывки из стихотворения Лины Костенко "Все мое, все называется Украина".

Буває, часом сліпну від краси,

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе як є – дорога, явори,

Усе моє – все зветься Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

Що хоч спинись і з Богом говори.

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Участие приняли главные тренеры донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека и "Арсенал-Киев" итальянец Фабрицио Раванелли, футболисты киевского "Динамо" Томаш Кендзера, Йосип Пиварич и Беньямин Вербич, Максим Тейшейра из донецкого "Олимпика", Силас и Луис Фелипе из луганской "Зари", а также президент УПЛ Томас Гримм.

Видео поздравление футболистов