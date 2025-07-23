"Приближение к врагу, с которым боремся": как в мире реагируют на события вокруг НАБУ и САП

22 июля президент Зеленский, несмотря на общественные протесты, таки подписал закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. На Западе скептически отнеслись к этим изменениям в законодательстве.

На Западе заявили, что ликвидация независимости САП и НАБУ повлияет на оценку прогресса по вступлению Украины в ЕС. Кроме того, европейские партнеры напомнили, что их финансовая помощь Украине зависит от прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении, передает 24 Канал.

Смотрите также Где нет доказательств, я не буду ставить свою подпись, – генпрокурор Кравченко о новом законе о НАБУ

Как на новый закон о НАБУ отреагировали на Западе и в Украине?

По словам представительницы ЕС в Украине Катарины Матерновой, послы G7 приветствуют обещание Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предлагают свою помощь в этом отношении. Обеспокоенность партнеров относительно событий вокруг антикоррупционных органов Украины разделяет и Европейский банк реконструкции и развития. Там отметили, что независимость антикоррупционных органов является ключевым компонентом верховенства права и пообещали продолжать сотрудничество с украинской властью по этому вопросу. Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод выразил серьезное беспокойство относительно независимости антикоррупционных органов Украины в результате принятия Закона №12414. В ВКУ уже обратились с официальным письмом к Зеленскому и Стефанчуку с просьбой предоставить разъяснения относительно мотивов. "Мы внимательно будем следить за тем, будет ли этот закон способствовать, или наоборот – препятствовать антикоррупционной деятельности", – говорится в заявлении. Американские сенаторы Джин Шахин от Демократической партии и Линдси Грэм от Республиканской партии также выразили обеспокоенность. Принятый закон делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, что подрывает значительную часть прогресса борьбы с коррупцией и "противоречит чрезвычайному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества". Они убеждены, что соответствовать ожиданиям общества и обеспечивать надежное государственное управление – в общих интересах США и Украины. Это станет основой для экономического процветания Украины и дальнейших американских инвестиций. 16:07, 24 июля Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна выразил обеспокоенность по поводу принятого Украиной закона о НАБУ и САП Маргус Тсахкна выразил обеспокоенность относительно принятого Украиной закона о НАБУ и САП. Министр отметил, что это ослабляет веру в реформы и вызывает вопросы по развитию верховенства права. "Я выразил эти мысли моему украинскому коллеге. Я продолжу активную коммуникацию с ним, в том числе учитывая переговоры, которые состоятся в Стамбуле", – добавил Тсахкна. Гийом Мерсье, представитель Европейской комиссии выразил обеспокоенность принятием изменений в Уголовный кодекс в Украине. "Они представляют угрозу существенному ослаблению полномочий антикоррупционных институтов Украины", – подчеркнул чиновник. Урсула фон дер Ляйен выразила свои серьезные опасения относительно последствий этих изменений и обратилась к украинскому правительству с требованием предоставить разъяснения. "Соблюдение верховенства права и борьба с коррупцией являются основополагающими ценностями Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов. Никаких компромиссов здесь быть не может, – заявил Гийом Мерсье. В МИД Швеции назвали закон "серьезным поводом для беспокойства". За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией - важно не останавливаться на достигнутом. Швеция остается сильным партнером в проведении реформ в Украине,

– говорится в сообщении. Депутат Европарламента от партии "Зеленых" Даниэль Фройнд считает ограничение независимости НАБУ и САП большим шагом назад в борьбе с коррупцией в Украине и угрозой для процесса вступления страны в ЕС. "Это явное нарушение доверия. Этим шагом украинское правительство ставит под угрозу процесс вступления в ЕС", – сказал евродепутат. Он также указал, что видит закон как проблему для предоставления ЕС финансовой помощи Украине. Депутат Европарламента от ХДС Никлас Хербст выразил обеспокоенность. "Именно потому что мы хотим продолжать оказывать поддержку и хотим, чтобы деньги из ЕС действительно доходили до адресатов, мы не согласны с таким шагом", – сказал евродепутат. Он предупредил, что такие действия играют на руку кремлевской пропаганде: "Украина достигла значительного прогресса и должна продолжать двигаться в этом направлении". Дэвид Макалистер, председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента, заявил, что этот шаг "вызывает серьезные вопросы относительно независимости центральных институтов борьбы с коррупцией". Депутат Европарламента от Свободной демократической партии Мориц Кернер также резко критикует такие действия. "Без независимой борьбы с коррупцией Украине нет места в ЕС", – заявил он. Глава АРМА Елена Дума поддержала закон о НАБУ и САП. Государство сделало верные шаги. В стране наводится порядок. Поддерживаю законопроект 12414,

– написала она в Telegram. "Антикоррупционная инфраструктура будет работать без российских влияний – от этого надо все очистить. Государственные, антикоррупционные, правоохранительные органы должны быть едины и работать в синергии", – отметила Дума. Руководители НАБУ и САП после встречи с Владимиром Зеленским требовали вернуть отмененные Верховной Радой гарантии независимости. Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отменены парламентом гарантии,

– говорится в совместном заявлении органов. Международный фонд "Возрождение" назвал подписание закона Зеленским "критической ошибкой, что ставит под сомнение дальнейшую борьбу с коррупцией в Украине и путь нашей страны в ЕС". Удар по независимости антикоррупционных органов может стать первым шагом на пути демонтажа демократических институтов в Украине, которые стали одним из достижений Революции Достоинства.

Это приближает нас к авторитарному врагу, против которого мы боремся и в борьбе с которым так много украинцев отдали свои жизни,

– говорится в заявлении организации. Фонд призвал отменить этот закон и вернуть НАБУ и САП их независимость. Ветеран российско-украинской войны, “азовец”, который оборонял Мариуполь, Богдан Кротевич назвал закон "позорным" и отметил, что НАБУ, как независимый орган, нужен. В то же время он также раскритиковал руководство НАБУ. Военный считает, что именно из-за его

коррупционности "сейчас так трудно защищать эту структуру и организацию, которая должна была работать правильно". Даже если закон отменят, Кротевич считает, что все руководство НАБУ должно уйти. Несмотря на общественный протест, Владимир Зеленский таки подписал закон о НАБУ и САП. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше,

– сказал глава государства. Дела, которые лежали, должны расследоваться.

Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима, – подчеркнул Зеленский. Глава СБУ Василий Малюк считает, что закон 12414 знаменует собой "возвращение к Конституции". Он подчеркнул что НАБУ и САП не ликвидированы, эти органы продолжают существовать. По его словам, закон 12414 приняли для "усиления и определенной системы сдержек и противовесов", а для недопущения такой ситуации, при которой орган "превратился бы в монстра". Глава ГУР Кирилл Буданов призвал воздержаться от внутренних распрей на фоне войны с россиянами. У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели – отстоять нашу страну,

– сказал генерал. Он также выразил уверенность, что Украину спасут сильные войско и институты. "Мы должны проявить мудрость и ответственность", – подытожил Буданов. Генпрокурор Руслан Кравченко заверил, что давления на НАБУ и САП не будет, потому что они ему не подчиняются. По его словам, каждая инстанция будет работать отдельно, но помогать друг другу. Специальная антикоррупционная прокуратура в соответствии с Законом Украины о прокуратуре, как была, так и остается в статусе департамента ОГПУ. И мы будем одной семьей. Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И вместе будем друг другу помогать,

– заявил Кравченко. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал решение о ликвидации НАБУ и САП. Это плохой день для Украины. И это не о НАБУ и не о САП. Это о желании людей жить в справедливой стране. Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости,

– отметил Кулеба. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что новый закон усложняет евроинтеграционный путь Украины. "Я ожидаю, что Украина последовательно будет продолжать борьбу с коррупцией", – заявил он. Между тем руководитель Антикоррупционного отдела ОЭСР и глава секретариата WGB Джулия Фромгольц написала письмо в Офис президента. В нем она предупредила, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления. Изменения по НАБУ и САП прокомментировала и дочь спецпредставителя США Кита Келлога Меган Моббс. Она резко раскритиковала новый закон, назвав его "потрясающе глупым". Это решение является действительно невероятно, потрясающе глупым. Оно было принято в худший возможный момент, ввиду недавних позитивных изменений в политике США,

– заявила Моббс. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп также недоволен законом. Он напомнил, что "обеспечение независимости НАБУ и САП и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми условиями для процесса интеграции Украины в ЕС". Еврокомиссар Марта Кос отметила, что сохранение независимости антикоррупционных органов, таких как НАБУ и САП, является важным для вступления Украины в ЕС. Демонтаж ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, – это серьезный шаг назад,

– подчеркнула она.



