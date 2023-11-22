Закончилась бы война, если бы убили Путина: Свитан назвал возможный сценарий

Владимир Зеленский уверен, что у Украины есть полное право ликвидировать Владимира Путина во время войны. До этого Президент Украины сам пережил не менее пяти покушений на свою жизнь, которые планировали российские власти.

Военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу о том, что в военное время верховный главнокомандующий армией противника является законной военной целью. Однако последствия такого поступка могут быть неожиданными.

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Приказ отдавать не нужно

Не следует считать, что ликвидация главы государства-противника может привести к серьезным изменениям во враждебном государстве и на фронте.

Если бы удалось ликвидировать Путина, война не закончилась бы. Военные механизмы позволяют утрату руководства на любом этапе. Есть заместительные механизмы, которые начинают сразу работать. Также есть политические механизмы, перераспределяющие президентские обязанности между ветвями власти,

– объяснил военный эксперт.

Что касается Путина как верховного главнокомандующего, являющегося легальной военной целью, то руководству Украины не нужно было бы отдавать приказ на его ликвидацию.

Если у любого украинского военного или представителя спецслужб возникнет возможность ликвидировать Путина, они однозначно воспользуются ею,

– заметил военный эксперт.

Роман Свитан рассказал, может ли ликвидация Путина может изменить ход войны: смотрите видео

Он подчеркнул, что ликвидация руководства противника в ходе боевых действий выполняется без приказа. А после горячей фазы должен остаться механизм ликвидации террористической организации, которой является министерство обороны России.

"Для этого нужно через Верховную Раду провести закон, в котором минобороны врага определится как террористическая организация", – отметил Роман Свитан.

Как Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине

Владимир Зеленский отметил, что Россия готовит план по отстранению его от власти и даже убийства. Операция по дестабилизации в Украине называется "Майдан-3". Президент уверен, что Кремль будет использовать любые инструменты, которые имеет, чтобы осуществить свой замысел.

Также Зеленский рассказал в интервью, что пережил не менее 5 – 6 попыток покушений на жизнь. Однако украинским спецслужбам удалось все их предупредить. Президент вспомнил, что первый раз он почувствовал то же, как когда впервые пережил вспышку Covid, однако впоследствии привык к новостям об очередной попытке его ликвидировать.

В то же время Зеленский считает ликвидацию Путина полностью законным актом. Он добавил, что во время войны "Украина имеет все права защищать свою землю".