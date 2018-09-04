Ликвидация Захарченко: боевики и Россия уже готовят ответ

Как Кремль, так и боевики на Донбассе будут пытаться всеми силами найти виновных в убийстве главаря оккупационной администрации на Донбассе Александра Захарченко. Кроме того, они готовят удар по Украине, поскольку считают, что за этим стоит именно Киев.

Об этом заявил военный публицист и обозреватель Владислав Шурыгин в комментарии российскому Федеральному агентству новостей.

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"Думаю, каких-то мгновенных последствий глобального характера не будет. Возможно, состоится самый простой вариант "ответа". "Министерство обороны "ДНР" отдаст приказ провести негласную, условно говоря, "неделю мести", и на протяжении следующих 12-14 дней потери ВСУ на фронте возрастут на порядок", – отмечает пропагандист.

По его словам, спецслужбы оккупантов на Донбассе и даже России приложат все усилия к тому, чтобы в максимально короткие сроки выявить весь круг причастных к взрыву в центре Донецка, в результате которого погиб Захарченко.

Донецк и Москва постараются выявить всех виновников того, что произошло. Думаю, что люди, которые приняли решение о покушении на Захарченко, понимают, что теперь уже они сами рискуют стать мишенью ответных действий силовиков "ДНР" и России. Как говорится, со всеми вытекающими. Я перечислил далеко не все потенциально возможные последствия случившейся трагедии, но, думаю, и уже обозначенных моментов достаточно для понимания, что последствия будут иметь комплексный и многоуровневый характер", – подчеркивает прихвостень Путина.

В то же время он отмечает, относительно этих последствий может попасть и сокращение российских инвестиций в Украину.

"И сам Донбасс может давать "ответ". Но не в глубоком тылу Украины, а в зоне АТО. Или, как ее сейчас называют украинцы, "зоне Операции Объединенных сил". То есть под удар попадут штабы, склады, пункты связи, что располагаются в ближайшем тылу ВСУ. Поверьте, это может быть для Киева тоже очень болезненно. Но "подтянуть" такие действия РДГ вооруженных сил "ДНР" и "ЛНР" под понятие "терроризма" будет куда сложнее, чем соответствующие операции в Харькове или Киеве. Все же полоса боевых действий – это полоса боевых действий", – добавил Шурыгин.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.



Кроме того, СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковой республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти на Донбассе эту информацию опровергли.