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Убийство Захарченко: в Кремле прокомментировали расследование дела ФСБ

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В Кремле прокомментировали расследование россиянами убийства Захарченко
В Кремле прокомментировали расследование россиянами убийства Захарченко / Фото из открытых источников

Кремль не комментирует, на каких правовых основаниях ФСБ России отправила на Донбасс своих сотрудников для расследования убийства главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

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Песков не захотел отвечать на вопросы о пребывании сотрудников ФСБ России на Донбассе и их причастность к расследованию убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.

Я оставляю это без комментария. Скажу лишь то, что здесь имеет место террористический акт, очевидна попытка дестабилизации обстановки,
– сказал он.

Кроме того, 3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа заявил, что специалисты уже помогают "ДНР" расследовать убийство Захарченко.

"Специалисты там уже работают. Конечно, мы готовы помочь", – сообщил он.

По словам Беседы, ответственность за убийство Захарченко лежит, "вероятнее всего, на украинских спецслужбах".

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

 
 
хронИка СОБЫТИй
Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
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