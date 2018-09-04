Похороны Захарченко охраняла армия боевиков: ОБСЕ обнародовала цифры

Похороны убитого главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко охраняла сотня вооруженных пророссийских боевиков.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 сентября.

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Наблюдатели отмечают, что 2 сентября видели несколько тысяч человек, которые собрались напротив театра оперы и балета, расположенного на ул. Артема, 82. Они пришли на анонсированную "церемонию прощания" с погибшим главарем боевиков так называемой "ДНР" Захарченко.

На месте присутствовали не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами. Они охраняли место происшествия,

– говорится в отчете.

В ОБСЕ также отметили, что в то же время на бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели также видели не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами.

"По словам некоторых из них, их присутствие на бульваре Пушкина связано с проведением "учений по противодействию террористическим актам", – добавили наблюдатели.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.