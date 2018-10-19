Ліс зникає – Україна задихається: екологи б’ють на сполох

В Україні масово вирізають ліси. З кожним роком інтенсивність вирубки суттєво зростає. Особливо від розмаху бензопил потерпають Карпати. За чотири роки там вирубали територію, розміром понад тисячу футбольних полів!

Екологи та активісти б’ють на сполох. Нарешті влада почула їхні заклики та протести. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо збереження українських лісів.

Щоб побачити страшні масштаби вирубки лісу, можна глянути на інтерактивну мапу, на якій червоним кольором позначено місця найактивнішого знищення деревини, – каже голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф"Максим Фролов. – Особливо кольором крові залито ліси Карпат. Боляче, що від бензопил не захищені навіть природні парки та заповідники. Найбільше кровоточить ботанічний заповідник загальнодержавного значення Странзул, який розташований у межах Тячівського району Закарпатської області. Тамтешня площа вирубки – 415 гектарів. Це майже 600 футбольних полів! Страшно, що така вирубка для Карпат уже перетворилась на буденність.

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Про страшні масштаби вирубки і їх безкарність постійно голосять екологи на різноманітних форумах та демонстраціях. Нарешті, після повторного перегляду, Порошенко підписав закон №5495 щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів.

Згідно із законом в декілька разів підвищено штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та молодняка, – зазначив Фролов. – Зокрема, штрафи за незаконну вирубку, перевезення та зберігання незаконно вирублених дерев збільшено з 85-170 гривень до 255-510 гривень, а для посадових осіб з щонайменше 119 гривень до 1275-2550 гривень. У випадку повторного порушення протягом року штраф для громадян може скласти 1020 гривень для громадян та понад 10 тисяч гривень для посадових осіб.

Є надія, що цей закон дозволить зберегти екологічну безпеку України і створить дієвий механізм запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним вирубуванням лісу. Максим Фролов наголошує, якщо ж інтенсивність вирубки не спаде, то "Україна задихнеться без природних легень". А в Карпатах снігові та ґрунтові лавини поховають під собою не один населений пункт. І це не сюжети з американських фільмів жахів. А, на жаль, цілком прогнозована картина недалекого майбутнього. Прикро, що вирубувачі лісу, а також чиновники, які їх прикривають, живуть сьогоднішнім днем. Не думаючи про те, де житимуть і яким повітрям дихатимуть їхні діти та онуки. Вони, мабуть, планують, що за ті мільйони, які вони нажили від вирубування лісу, нащадків можна буде вивезти за кордон, на більш екологічно чисті землі, на яких їх ненажерна сокира ще не гуляла.

Нагадаємо, 6 вересня Рада криміналізувала контрабанду лісу-кругляка. Закон також обмежує внутрішнє споживання необробленого лісоматеріалу 25 млн кубометрів на рік і містить пункт про заборону експорту паливної деревини. Проте з початку запровадження мораторію на експорт лісу-кругляку обсяги вирубок не зменшилися. Але в той же час збільшилась кількість випадків контрабанди та незаконного вивезення деревини з України. Екологи наголошують, що Україна є найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.

Законом встановлюється, що переміщення через митний кордон поза митним контролем лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Прикро, що це не лякає правопорушників, які з кожним роком збільшують свою активність.

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