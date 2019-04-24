Лишат ли субсидий украинцев из-за "сомнительных" долгов: решение правительства

Незаконные доначисления в платежках украинцев не будут учитывать при переназначении в мае субсидий на новый год.

На правительственном сайте указано, что от украинцев приходят жалобы о незаконных долгах в платежках. По их словам, они все платят вовремя, поэтому для них эти суммы непонятны.

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Поэтому по предложению Минсоцполитики Правительство приняло решение не учитывать эти "сомнительные" долги.

"В мае все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии", – говорится в сообщении.

Семьи, которые вовремя оплатили счет за газ, получат право на наличную субсидию. Украинцы, которые будут иметь долги, будут переведены на безналичную форму монетизации.

Что такое субсидия?

Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужны: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.



Монетизация субсидий в Украине