Ломаченко резко раскритиковал возможный бой Хабиба и Мейвезера

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) не слишком верит в то, что Хабиб Нурмагомедов будет драться с Флойдом Мейвезером. А если такой бой состоится, то это будет "неуважением ко всем боксерам".

Об этом Ломаченко заявил в комментарии ESNews, отвечая на вопрос о том, что Анатолий Ломаченко может готовить Хабиба к бою с Мейвезером.

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"Мне это [вероятный бой Хабиба и Майвезера] не нравится. Ведь это неуважение ко всем боксерам. Да, это хороший бизнес и деньги, но это как театр", – заявил Ломаченко.

Главная проблема, на которую обращает внимание боксер, бой будет проходить по правилам бокса, в то время как Нурмагомедов – боец.

Рано говорить, что бой точно состоится. Напомним, Хабиб вызвал Мейвезера на бой, и последний принял вызов. При этом оба договорились, что поединок будет проходить по правилам бокса.