Авиакомпания Lufthansa возобновляет прямые регулярные пассажирские рейсы Мюнхен – Киев. Полеты планируют осуществлять с 7 сентября.

Вылететь в Мюнхен можно будет из аэропорта "Борисполь" три раза в неделю, сообщает Avianews.

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В частности, с 7 сентября рейсы запланированы по понедельникам, средам и пятницам. До кризиса частота полетов составляла 14 рейсов в неделю.

Расписание рейсов

из Мюнхена вылет в 12:35, прибытие в Киев – в 15:50;

на обратном пути из столицы Украины самолет будет вылетать в 16:40, прилетать в Мюнхен в 18:00.

К слову, до конца октября немецкая авиакомпания планирует расширить сеть из Мюнхена до 86 среднемагистральных и 13 дальнемагистральных направлений.

Рейсы Lufthansa в Украину: что известно

Маршрут Киев – Мюнхен станет вторым для компании в Украине после снятия запрета на международные полеты.

С 16 июня перевозчик осуществляет рейсы сообщением Киев – Франкфурт.

До введения карантинных ограничений в маршрутную сеть Lufthansa также входил рейс Львов-Мюнхен.

Сейчас полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев – Цюрих, Austrian Airlines – маршрут Киев – Вена.

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