Lufthansa возобновляет рейс Киев-Мюнхен: известна дата
Авиакомпания Lufthansa возобновляет прямые регулярные пассажирские рейсы Мюнхен – Киев. Полеты планируют осуществлять с 7 сентября.
Вылететь в Мюнхен можно будет из аэропорта "Борисполь" три раза в неделю, сообщает Avianews.
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В частности, с 7 сентября рейсы запланированы по понедельникам, средам и пятницам. До кризиса частота полетов составляла 14 рейсов в неделю.
Расписание рейсов
- из Мюнхена вылет в 12:35, прибытие в Киев – в 15:50;
- на обратном пути из столицы Украины самолет будет вылетать в 16:40, прилетать в Мюнхен в 18:00.
К слову, до конца октября немецкая авиакомпания планирует расширить сеть из Мюнхена до 86 среднемагистральных и 13 дальнемагистральных направлений.
Рейсы Lufthansa в Украину: что известно
- Маршрут Киев – Мюнхен станет вторым для компании в Украине после снятия запрета на международные полеты.
- С 16 июня перевозчик осуществляет рейсы сообщением Киев – Франкфурт.
- До введения карантинных ограничений в маршрутную сеть Lufthansa также входил рейс Львов-Мюнхен.
- Сейчас полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев – Цюрих, Austrian Airlines – маршрут Киев – Вена.
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Что известно о Lufthansa?
Крупнейшая германская авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии и крупнейшая авиакомпания Европы, как по количеству самолетов, так и по количеству перевезенных пассажиров.