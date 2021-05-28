Лукашенко представляет из себя Путина – российский военный эксперт

Александр Лукашенко считает, что сейчас отношения между Беларусью и Западом являются напряженными. В то же время самопроголошей президент представляет из себя Владимира Путина.

Российский военный эксперт Александр Гольц заявил, что сейчас в Беларуси возникла довольно интересная ситуация. По его словам, страна, которая стала изгоем в мире, бежит под "ядерный зонтик" России.

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Почему Лукашенко представляет из себя Путина

Как рассказал Гольц, еще недавно, когда Россия нарушала международные законы, многие говорили, что с этим ничего нельзя сделать, потому что она ядерная держава. Несмотря на это, Кремль якобы невозможно заставить соблюдать международное законодательство.

Впрочем, по словам эксперта, сейчас Лукашенко также внезапно заговорил о "неприемлемом ущербе", который Беларусь может нанести своим врагам. Гольц отметил, что такое определение является термином ядерной стратегии.

Удивительным образом Александр Лукашенко представляет из себя Владимира Путина,

– подчеркнул он.

Как отметил Гольц, теперь вопросом остается то, насколько Лукашенко будет влиять на решения, которые принимает Россия.

Александр Лукашенко 26 мая в ходе выступления в белорусском парламенте заявил, что Западу нет смысла "расшатывать Беларусь". В то же время ситуацию, которая сейчас происходит, политик сравнил с "ледяной войной".

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Гольц рассказал об отношениях Лукашенко и Путина: смотрите видео

Что этому предшествовало