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Имеет ли шансы "Львов" на победу в матче против "Шахтера": прогноз букмекеров

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Львов - Шахтер прогноз букмекеров на матч УПЛ
Львов - Шахтер прогноз букмекеров на матч УПЛ

В матче 5-го тура УПЛ новичок ФК "Львов" будет принимать донецкий "Шахтер", который является действующим чемпионом. Именно последние и являются фаворитом встречи.

Букмекеры вообще не верят в возможность победы ФК "Львов" над "горняками". Причиной этого может служить и то, что "горожане" неожиданно сменили тренера. 14 августа в отставку подал бразилец Жилмар, и через несколько дней на его место назначили Юрия Бакалова.

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В букмекерской конторе PariMatch считают, что ФК "Львов" является аутсайдером этого матча. Поэтому коэффициент на их победу – аж 37,3. Победа "Шахтера" в этом матче – лишь 1,15. Ничья – 6,40. Стоит добавить, что здесь не принимают ставку на то, что "Шахтер" сыграет в ничью или выиграет.

Эксперты из "Фаворит спорт" дают на победу львовян значительно ниже коэффициент (хотя и он довольно большой) – 27,00. На победу "горняков" те же 1,15. Ничья в матче оценена в 7,25.

Наименьший коэффициент на победу ФК "Львов" дает Marathon bet – 18,25. Относительно "Шахтера", то на победу "горняков" -1,197. Ничья – 6,60. При этом здесь тоже не принимают ставку на то, что "Шахтер" выиграет или сыграет в ничью.

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Напомним, матч между ФК "Львов" и "Шахтер" состоится в субботу, 18 августа, во Львове на стадионе "Украина". Начало в 17:00.

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Львов Шахтер
Источник: 24 канал
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