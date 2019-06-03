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      Львов превратился в автомобильную ретро-столицу: яркие фото и видео Leopolis Grand Prix

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      Во Львове знаменитые гонки Leopolis Grand Prix. Впервые их провели в 30-х годах прошлого века. В наше время львовские автомобилисты воссоздали традицию.

      Leopolis Grand Prix – это более 200 ретро машин из 11 стран мира. Среди участниц – Польша, Литва, Эстония, Словакия.

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      Идею кольцевых гонок по городским улицам позаимствовали в Монте-Карло. "Большие призы Львова" – так назывались гонки, которые провели впервые 1930-го года.

      "В 1930 году провели первые гонки, в 1931-м они уже стали международными, а в 1932-м получили статус Grand Prix."Формула-1" – так это называется сегодня", – объяснил Роман Фернеза, соорганизатор фестиваля.


      Leopolis Grand Prix, 1932 год


      Leopolis Grand Prix, 1933 год

      Ford модели Т – одна из старейших машин, представленных на выставке. Ее собрали в 1912 году. Несмотря на почтенный возраст, машина до сих пор служит своему хозяину.


      Самая старая машина на выставке


       Leopolis Grand Prix собрал участников из разных стран

      В гонках приняли участие 77 участников, их встречали торжествами и ретро-музыкой. На фестивале автомобили разные: кто-то машину приобрел для ретро-коллекции, а кто-то починил.

      Мой коллега нашел "Запорожец" в Карпатах в очень страшном состоянии. Я отреставрировал и теперь надеюсь, что я выиграю,
      – рассказал участник гонки Александр.

      Трасса, на которой проходят соревнования, называется "Львовский треугольник". Круг участники должны преодолеть за 310 секунд. Есть и скоростные ограничения: от 30 до 50 километров, в зависимости от улицы. За несоблюдение режима – штрафные санкции, а то и вообще могут снять с гонок.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Львова История Авто Транспорт
      Источник: 24 канал
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