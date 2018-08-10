"Львов" с удалением смог завоевать ничью в матче с "Олимпиком"

"Львов" феерично сыграл вничью с "Олимпиком" в матче 4-го круга украинской Премьер-лиги.

Олимпик – Львов 1:1

Голы: Пасич, 86 – Адамюк, 68

Матч начался с "разведки" обеих команд. На 3-й минуте матча Балашов вышел один на один с голкипером ФК "Львов" и только молниеносная игра Бандуры спасла гостей. Через 10 минут игры и львовяне имели возможность забить, когда Волошнович также вышел один на один с вратарем, но Крынский не оставил никаких шансов на забитый мяч.

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Под занавес первого тайма "Львов" остался в меньшинстве. Владислав Приймак за грубый подкат против Балашова заработал вторую желтую карточку.

Во втором тайме "Олимпик" смог забить, но только из офсайда. А вот львовяне не замедлили и даже в меньшинстве открыли счет в матче. Владимир Адамюк забил в ворота "Олимпика" ударом головой с линии вратарской площадки, после выверенной подачи с левого фланга от Воронина.

Тем не менее, под конец встречи дончане смогли сравнять счет феерическим ударом Евгения Пасича прямо в "девятку" ворот без шансов для Бандуры.

Как итог, "Львов" сыграл первую ничью в дебюте УПЛ и поднялся на 6 место в турнирной таблице. "Олимпик" с пятью очками остается 4-м.

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