Львов – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

Один из центральных матчей 5-го тура УПЛ – противостояние ФК "Львов" и "Шахтера". Трансляция этого матча будет доступна как по телевидению, так и онлайн.

Показ этого матча будет осуществляться на телеканале "Футбол 2". Доверили его комментировать Кириллу Круторогову. Сама игра начнется в 17:00. Перед началом матча в 16:30, и по окончании игры в прямом эфире выйдет программа "Тур ONLINE" с экспертами в студии, которые проанализируют игру.

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Кроме просмотра по телевидению, матчи, которые транслируют телеканалы "Футбол1/2", доступны и онлайн. Но их просмотр платный: 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный абонемент. Но нужна регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол24". Обзор матча и видео голов – на сайте 24 Канала сразу по окончании игры.

Стоит добавить, что на этот раз матч ФК "Львов" пройдет не на "Арене Львов", а на стадионе "Украина". Игру пришлось перенести на другой стадион из-за проведения концерта.

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