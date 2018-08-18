Львов – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ
Один из центральных матчей 5-го тура УПЛ – противостояние ФК "Львов" и "Шахтера". Трансляция этого матча будет доступна как по телевидению, так и онлайн.
Показ этого матча будет осуществляться на телеканале "Футбол 2". Доверили его комментировать Кириллу Круторогову. Сама игра начнется в 17:00. Перед началом матча в 16:30, и по окончании игры в прямом эфире выйдет программа "Тур ONLINE" с экспертами в студии, которые проанализируют игру.
Читайте также: Имеет ли шансы "Львов" на победу в матче против "Шахтера": прогноз букмекеров
Кроме просмотра по телевидению, матчи, которые транслируют телеканалы "Футбол1/2", доступны и онлайн. Но их просмотр платный: 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен за месячный абонемент. Но нужна регистрация.
Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол24". Обзор матча и видео голов – на сайте 24 Канала сразу по окончании игры.
Стоит добавить, что на этот раз матч ФК "Львов" пройдет не на "Арене Львов", а на стадионе "Украина". Игру пришлось перенести на другой стадион из-за проведения концерта.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Выбор редакции
-
Путешествия по Украине: невероятные места Винницкой области, от которых перехватывает дыханиесегодня, 10:02
-
Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanairсегодня, 09:00
-
Путин не будет обменивать украинских политзаключенных на российских военных: названа причинасегодня, 08:02