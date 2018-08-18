Львов – Шахтер: видео голов и моментов матча УПЛ

Гол в матче между ФК "Львов" и "Шахтером" зрители на трибунах и на экранах телевизоров (или мониторов) увидели только один в первом тайме. Хотя за мгновение до этого другая команда могла отличиться. Еще один гол был забит уже в конце игры.

Гол за "горняков" в этом матче забил Марлос. Ассистировал ему Мораес, в касание отдав пас в штрафную площадку.

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Видео гола Марлоса в ворота ФК "Львов"

Стоит добавить, что за мгновение до этого "горожане" не забили гол в ворота "Шахтера".

Окончательный счет в матче установил Болбат. Полузащитник вышел на замену во втором тайме, а отличился уже на последней минуте основного времени.

Видео гола Болбата в ворота "Львова"

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