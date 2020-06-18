Во Львове неизвестный мужчина изнасиловал 12-летнего мальчика днем, 18 июня. Инцидент произошел на улице Роксоляны. Злоумышленника разыскивают.

Правоохранители узнали о случае от матери 12-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки с детьми на Левандовке, сообщает пресс-служба полиции.

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Как случился инцидент

Злоумышленник позвал мальчика, чтобы тот помог ему оттянуть мопед. За это взрослый мужчина пообещал купить ребенку газированный напиток.

Вскоре 12-летний школьник вернулся домой и сказал, что его изнасиловали.

Что с мужчиной сейчас

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Следователи начали уголовное производство за изнасилование, злоумышленнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Однако пока мужчину ищут. Сообщество "Чем живет Левандовка" опубликовала фото предполагаемого нападавшего. Мужчине ориентировочно 30-40 лет, он в темных очках, кепке и синей футболке с принтом.

Вероятный злоумышленник / Фото с фейсбук-страницы "Чем живет Левандовка"