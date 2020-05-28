Смерть или женитьба: как наказывают насильников в разных странах

Полицейских, обвиняемых в жестоком изнасиловании в Кагарлыке ждет тюрьма. За подобное преступление в Китае могут и расстрелять. А в некоторых странах от наказания освобождают, если преступник женится на жертве.

В мире по-разному наказывают за изнасилование, к примеру в Саудовской Аравии насильнику могут публично отрубить голову. В Украине же оборотни в погонах – полицейские, которых арестовали по подозрению в изнасиловании в Кагарлыке, могут получить максимум восемь лет заключения за свой поступок. Об этом шла речь на сайте 24 канала.

Подробно об этом преступлении читайте здесь Били и стреляли над головой шокирующие детали изнасилования женщины полицейскими

Украинское законодательство более близкое к европейскому. В нашей стране за изнасилование предусматривается лишение свободы от трех до пяти лет.

Рецидив или групповое преступление наказывается более строго – могут дать десять-двенадцать лет. Изнасилование несовершеннолетних или те, которые привели к тяжелым последствиям – к пятнадцати годам заключения.

А вот в 16 веке в Украине таки казнили за сексуальное насилие или заставляли жениться на жертве.

"Если кто-нибудь изнасиловал женщину или девушку, независимо от ее состояния, то такой насильник должен быть приговорен к смертной казни. Если же пострадавшая пожелала выйти за него замуж, то это в ее воле, а преступник тогда прощается", – говорится в Уставе Великого княжества Литовского, действовавшего на территории Украины в те времена.

Подобные средневековые нормы сохранились в некоторых странах до сегодняшнего дня.

Где существует строгое наказание за изнасилование?

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики действительно предусматривает смертную казнь за ряд деяний, в том числе и изнасилования. Но не каждого расстреливают, а только тех, чье преступление было особенно тяжелым.



Казнь в Китае/ Фото ifeng.com

В 2020 году, к примеру, в этой стране расстреляли серийного насильника и убийцу. Самое мягкое наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на три-десять лет.

В Саудовской Аравии могут отрубить голову

В этой исламской стране законы не всегда регулируют общественные отношения, здесь действуют законы шариата, которые прописаны в частности в Коране.

Согласно этим религиозным нормам в Саудовской Аравии предполагается смертная казнь – публично отрубают голову. Или же забивают осужденного камнями. Трудно поверить, что в 21 веке еще существуют такие меры наказания, но это так.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии казнили 184 человека, в том числе одного несовершеннолетнего. Лишь в 2020 году отменили смертную казнь для детей.

Сам процесс казни в Саудовской Аравии – целая церемония, традиции которой сохранялись и пополнялись на протяжении многих сотен лет.

Все казни совершаются после полуденной молитвы на центральной площади. Приговоренный к смерти доставляется на место с завязанными глазами, становится на колени лицом к Мекке.



Смертная казнь в Саудовской Аравии/ Фото Arabic

Полицейские зачитывают приговор и отдают приказ привести его в исполнение. Палач получает меч из рук офицера полиции, подходит к осужденному со спины и рубит голову.

Среди преступлений за которые предусмотрено такое наказание – убийство, гомосексуализм, атеизм и изнасилование, а также другие действия.

В 2018 году власти Саудовской Аравии за один день казнили сразу четырех преступников – пакистанских мужчин, осужденных за изнасилование и убийство женщины и изнасилование ее сына-подростка.

Такие дикие и жестокие законы. Правда в исламских странах довольно скептически относятся к половым преступлениям. Женщины в этих странах не имеют равных прав с мужчинами, им труднее доказать свою правоту.

Изнасиловал – женись

В некоторых странах насильники освобождаются от наказания, если женятся на своих жертвах. Такой закон действовал в 16 веке в Украине, а в некоторых странах его отменили совсем недавно.

Колумбия в 1997 году, Перу и Чили в 1999 году, Бразилия и Уругвай в 2005 году, Никарагуа и Гватемала в 2006 году, Коста-Рика в 2007 году, Панама в 2008 году, Аргентина в 2012 году, Эквадор в 2014 году. Страны находятся в основном в Северной, Южной и Центральной Америке.

Но даже в Европе средневековый закон действовал не так давно. В Италии его отменили в 1981 году.

Есть страны, которые и сегодня не отменили положение. Среди них Бахрейн, Ирак, Филиппины, Таджикистан и Тунис.

Северная Корея

Одна из самых жестоких диктатур современности породила извращенную форму правосудия, как это всегда происходит со странами, где права человека максимально ограничены.

В КНДР также как и в Китае предусмотрен расстрел за изнасилование, но вместе с тем, в Северной Корее фиксируют жестокое насилие со стороны людей, которые являются государственными чиновниками. Об этом говорится в материале CNN.



Флаг КНДР / Фото Global Look Press/Chris Jung

Такие лица остаются безнаказанными, однако за изнасилование могут схватить и невинного, но рядового гражданина.

Индия

Эту страну называют самой опасной для женщин. Количество изнасилований заставило власть Индии в 2013 году сделать наказание за это преступление более жестоким. Теперь виновники подлежат пожизненному заключению и даже смертному приговору в редких случаях.

Протестующие против сексуального насилия в Индии / Фото AFP

Впрочем, в Индии нельзя считать преступлением, если законный муж изнасиловал собственную жену. Это его право.

Франция

Французы довольно жестоки по отношению к своим законов об изнасиловании. Они раздают 15-летние приговоры за изнасилование, которые могут быть продлены до 30 лет или пожизненно, в зависимости от степени ущерба и жестокости.

Нидерланды

А вот французский поцелуй в Нидерландах ранее приравнивали к изнасилованию. В 1998 году там приняли решение, согласно которому любые насильственные действия сексуального характера приравниваются к изнасилованию.



Леонид Брежнєв и Эрик Хонеккер / фото: picture alliance/Sven Simon

Так, нарушив это правило, можно лишиться свободы на срок от 8 до 12 лет, в зависимости от действий, которые сделал преступник. Однако этот закон отменили после дела, когда мужчину хотели посадить за насильственный поцелуй.

Норвегия

Похожий закон существует в Норвегии. Эта страна строго преследует насильников. Здесь любое сексуальное поведение без согласия подпадает под категорию изнасилования, и преступника можно бросить в тюрьму сроком на 4-15 лет в зависимости от того, насколько опасным было преступление.

США

Обычный приговор осужденным насильника здесь зависит от того, подпадает ли судебное разбирательство в государственный или федеральный закон. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, наказание может составить от нескольких лет лишения свободы в течение всей продолжительности жизни насильника.