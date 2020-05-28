Смерть або одруження: як карають ґвалтівників у різних країнах

Поліцейських, яких звинувачують в жорстокому зґвалтуванні у Кагарлику чекатиме в’язниця. За подібний злочин у Китаї можуть й розстріляти. А у деяких країнах від покарання звільняють, якщо злочинець одружується на жертві.

У світі по-різному карають за зґвалтування, до прикладу в Саудівській Аравії насильнику можуть привселюдно відрубати голову. В Україні ж перевертні у погонах – поліцейські, яких заарештували через підозру у зґвалтуванні в Кагарлику, можуть отримати щонайбільше вісім років ув’язнення за свій вчинок. Про це йшлося на сайті 24 каналу.

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Українське законодавство більше наближене до європейського. В нашій країні за зґвалтування передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Рецидив або груповий злочин карається більш строго – можуть дати десять-дванадцять років. Зґвалтування неповнолітніх або ті, що призвели до тяжких наслідків – до п’ятнадцяти років ув’язнення.

А от у 16 столітті в Україні таки страчували за сексуальне насильство або ж змушували одружитися на жертві.

"Якщо хто-небудь зґвалтував жінку або дівчину, незалежно від її стану, то такий ґвалтівник повинен бути присуджений до страти. Якщо ж постраждала побажала б вийти за нього заміж, то це в її волі, а злочинець тоді прощається", – йдеться у Статуті Великого князівства Литовського, що діяв на території України у ті часи.

Подібні середньовічні норми збереглися в деяких країнах до сьогоднішнього дня.

Де існує найсуворіше покарання за зґвалтування?

Кримінальний кодекс Китайської Народної Республіки дійсно передбачає смертну кару за низку діянь, серед них й зґвалтування. Але не кожного розстрілюють, а лише тих, чий злочин був особливо тяжким.

Кара в Китаї / Фото ifeng.com

У 2020 році, до прикладу, в цій країні розстріляли серійного ґвалтівника та вбивцю. Найм’якіше покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на три-десять років.

В Саудівській Аравії можуть відрубати голову

У цій ісламській державі закони не завжди регулюють суспільні відносини, тут діють закони шаріату, що прописані зокрема у Корані.

Згідно цих релігійних норм в Саудівській Аравії передбачається смертна кара – привселюдно відрубують голову. Або ж забивають засудженого каміннями. Важко повірити, що у 21 столітті ще існують такі засоби покарання, але це так.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, в 2019 році в Саудівській Аравії стратили 184 особи, в тому числі одного неповнолітнього. Лише у 2020 році скасували смертну кару для дітей.

Сам процес страти в Саудівській Аравії – ціла церемонія, традиції якої зберігалися і поповнювалися протягом багатьох сотень років.

Всі страти відбуваються після полуденної молитви на центральній площі. Засуджений на смерть доставляється на місце із зав'язаними очима, стає на коліна обличчям до Мекки.

Смертна кара в Саудівській Аравії / Фото Arabic

Поліцейські зачитують вирок і віддають наказ привести його у виконання. Кат отримує меч з рук офіцера поліції, підходить до засудженого зі спини й відрубає голову.

Серед злочинів за які передбачено таке покарання – вбивство, гомосексуалізм, атеїзм та зґвалтування, а також інші діяння.

У 2018 році влада Саудівської Аравії за один день стратила одразу чотирьох злочинців – пакистанських чоловіків, засуджених за зґвалтування та вбивство жінки та зґвалтування її сина-підлітка.

Отакі дикі й жорстокі закони. Щоправда в ісламських країнах доволі скептично ставляться до статевих злочинів. Жінки в цих країнах не мають рівних прав з чоловіками, їм важче довести свою правоту.

Зґвалтував – одружись

У деяких країнах насильники звільняються від покарання, якщо одружуються на своїх жертвах. Такий закон діяв у 16 столітті в Україні, а в деяких країнах його скасували зовсім нещодавно.

Колумбія у 1997 році, Перу та Чилі в 1999 році, Бразилія та Уругвай в 2005 році, Нікарагуа та Гватемала в 2006 році, Коста-Ріка в 2007 році, Панама в 2008 році, Аргентина в 2012 році, Еквадор в 2014 році.

Але навіть в Європі середньовічний закон діяв не так давно. В Італії його скасували у 1981 році.

Є країни, які й сьогодні не відмінили положення. Серед них Бахрейн, Ірак, Філіппіни, Таджикистан та Туніс.

Північна Корея

Одна з найжорстокіших диктатур сучасності породила збочену форму правосуддя, як це завжди стається з країнами, де права людини максимально обмежені.

В КНДР також як і в Китаї передбачений розстріл за зґвалтування, але разом з тим, в Північній Кореї фіксують жорстоке насилля зі сторони людей, які є державними посадовцями. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Прапор КНДР / Фото Global Look Press/Chris Jung

Такі особи уникають покарання, проте за зґвалтування можуть схопити й невинного, але пересічного громадянина.

Індія

Цю країну називають найнебезпечнішою для жінок. Кількість зґвалтувань змусила владу Індії у 2013 році зробити покарання за цей злочин більш жорстоким. Тепер винуватці підлягають довічному ув'язненню і навіть смертному вироку в найрідкісніших випадках.

Учасники протесту проти сексуального насилля в Індії / Фото AFP

Втім в Індії не вважається злочином, якщо законний чоловік зґвалтував власну дружину. Це його право.

Франція

Французи досить жорстокі щодо своїх законів про зґвалтування. Вони роздають 15-річні вироки за зґвалтування, які можуть бути продовжені до 30 років або довічно, залежно від ступеня шкоди та жорстокості.

Нідерланди

А от французький поцілунок в Нідерландах раніше прирівнювали до зґвалтування. В 1998 році там прийняли рішення, згідно з яким будь-які насильницькі дії сексуального характеру прирівнюються до зґвалтування.

Леонід Брежнєв і Ерік Хонеккер / фото: picture alliance/Sven Simon

Так, порушивши це правило, можна позбутися волі на строк від 8 до 12 років, в залежності від дій, які зробив злочинець. Проте цей закон скасували після справи, коли чоловіка хотіли посадити за насильницький поцілунок.

Норвегія

Схожий закон існує в Норвегії. Ця країна суворо переслідує ґвалтівників. Тут будь-яка сексуальна поведінка без згоди підпадає під категорію зґвалтування, і злочинця можна кинути у в'язницю строком на 4-15 років залежно від того, наскільки грізним був злочин.

США

Звичайний вирок для засудженого насильника тут залежить від того, чи підпадає судовий розгляд під державний чи федеральний закон. У випадках, передбачених федеральним законодавством, покарання можуть становити від декількох років позбавлення волі протягом усієї тривалості життя насильника.