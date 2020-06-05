С 5 июня большинство регионов Украины переходит на очередное ослабление карантина. Однако по критериям адаптивного карантина сейчас во Львовской области не могут позволить послаблений. Поэтому еще минимум неделю во Львове и регионе будут более строгие ограничения.

Показатели заболеваемости коронавирусом в области пока не позволяют ослабить карантин. Об этом сообщили во Львовской облгосадминистрации.

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Именно во Львовской области за несколько последних суток регистрируют наибольшее количество новых случаев COVID-19. К этому привело, по словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в частности, массовое несоблюдение карантина.

Почему во Львовской области не ослабят карантин

Напомним, что сейчас в Украине действует адаптивный карантин, который отличается, в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Для применения послаблений карантинных ограничений регион должен "проходить по норме" по трем показателям: инцидентности, количеству тестирований и заполненности больниц.

Сейчас во Львовской области не позволяет ослабить карантин показатель инцидентности (общей заболеваемости). При том, что показатели количества тестирований на 100 тысяч и заполненности коек в больницах соответствуют норме.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, отмечается рост количества пациентов, требующих стационарного лечения за последние 7 дней.

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У нас заполненность коек – почти 23%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тысяч населения – 27. Общий показатель инцидентности 16 не позволяет смягчать карантинные мероприятия во Львовской области,

– рассказал Орест Чемерис.

По состоянию на 5 июня во Львовской области зафиксировали 1 988 случаев COVID-19, 492 человека уже выздоровели, а 63 больных умерли. За последние сутки зафиксировали 73 новых случая.

Что разрешили с 5 июня в Украине: кратко

заведения питания могут принимать посетителей внутри;

в легковых авто могут одновременно ехать до 5 человек с водителем включительно (без учета детей до 14 лет, и правило не распространяется на членов одной семьи);

проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения дистанции;

внутренние авиарейсы;

люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции.

Ослабление карантина от 5 июня / Инфографика 24 канала